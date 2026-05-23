Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’i dumura uğratacak hamle: Tamamına bloke konuldu
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’i dumura uğratacak hamle: Tamamına bloke konuldu

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla yeniden CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezin banka hesaplarına erişim engeli getirdi.

Foto - Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'i dumura uğratacak hamle: Tamamına bloke konuldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararı verdi. Kurultay ve sonrasında yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı geçersiz sayan mahkeme, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti yönetiminin görevine devam etmesine hükmetti. Kararın ardından Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çukurambar'daki evinin önünde hareketlilik yaşandı; çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Foto - Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'i dumura uğratacak hamle: Tamamına bloke konuldu

Kılıçdaoğlu'nu evinde ziyaret eden CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Morali iyi, tepkiler olağan şeyler. Birlik beraberlikle üstesinden geleceğiz" dedi. Karar sonrası görüntü vermeyen Kemal Kılıçdaroğlu da saat 12.15'te Çankaya'ya bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisine geçti. Ankara 3. Genel İcra Dairesi'nden ofise gelen heyet de kararı tebliğ etti.

Foto - Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'i dumura uğratacak hamle: Tamamına bloke konuldu

Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatı Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı görevden almak oldu. Çağlayan ve Keysan CHP İstanbul İl Kongresi Davası'nda eski il başkanı Özgür Çelik'i savunmuştu. Akşam saatlerinde de CHP'nin YSK üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden alan Kılıçdaroğlu, genel merkezin banka hesaplarına erişim engeli getirdi. Genel merkez, il ve ilçe örgütlerinin gelir-gider işlemlerinin yürütüldüğü hesapların sınırlandırıldığı öğrenildi.

Yorumlar

CHP li Sevil

Neler gördük nelere şahit olduk Sayın Kılıçtaroğlu acilen partiyi toparla kıymetini şimdi anladık zaman bize kaybettirme CHP bu değil

Hee!

Sen kesin cehapelisin!
