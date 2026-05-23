SGK uzmanından temmuz zammı için yeni tahmin! 'En kötü senaryoda...'
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. Peki, Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, nisan ayı enflasyonunun beklentileri yukarı çektiğini belirterek temmuz zammına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memur ve emekli maaş zammında belirleyici olacak enflasyon verileri için gözler mayıs ve haziran ayı rakamlarına çevrildi. Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı, açıklanacak iki aylık enflasyon verisiyle netleşecek.