SGK uzmanından temmuz zammı için yeni tahmin! 'En kötü senaryoda...'

4 AYLIK KESİNLEŞEN ZAM ORANLARI AÇIKLANDI Dört aylık enflasyon verilerine göre kesinleşen zam oranlarını paylaşan Karakaş, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 14,64’lük artışın kesinleştiğini söyledi. Karakaş, memur emeklilerinin ise SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine göre yüzde 4,13 daha düşük zam alacağını belirterek, memur ve memur emeklileri için kesinleşen artış oranının yüzde 10,51 seviyesinde olduğunu ifade etti.