Bu hatayı yapan yandı: Etler yakmadan, kontrollü ısıda pişirilmeli! Yanlış pişirme yöntemi risk taşıyor Bilim insanları açıkladı: İşte ömrü uzatan 5 besin! 'Baraj taşacak' dedi ve ekledi: İnşallah bir risk yok Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı! Türkiye'den 3 şehir listede! Çölün ortasında son 15 yılın en büyük doğalgaz ve petrol sahası keşfedildi: Her yerden fışkırıyor İletişim Başkanlığı duyurdu! '15 Temmuz Milli Hafıza Projesi'ne başvurular başladı Erzurum'daki müze büyük ilgi çekti! 500 bin yıllık mamut fosilime ev sahipliği yapıyor! Türk İHA'sı BAE'nin verdiği hava aracını vurdu: Vurulan hava aracıyla ilgili şok dalgalarına sebep olacak iddia 
SGK uzmanından temmuz zammı için yeni tahmin! 'En kötü senaryoda...'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SGK uzmanından temmuz zammı için yeni tahmin! 'En kötü senaryoda...'

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. Peki, Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, nisan ayı enflasyonunun beklentileri yukarı çektiğini belirterek temmuz zammına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memur ve emekli maaş zammında belirleyici olacak enflasyon verileri için gözler mayıs ve haziran ayı rakamlarına çevrildi. Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı, açıklanacak iki aylık enflasyon verisiyle netleşecek.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, nisan ayı enflasyonunun yüksek gelmesinin maaş zamlarına yukarı yönlü etki ettiğini belirtti. Karakaş, "Nisan ayı enflasyon verisi son derece kritikti. Nisan ayında enflasyon savaşın da etkisiyle yüksek geldi. Bununla birlikte emekli ve memur zam hesabı da değişti" dedi.

4 AYLIK KESİNLEŞEN ZAM ORANLARI AÇIKLANDI Dört aylık enflasyon verilerine göre kesinleşen zam oranlarını paylaşan Karakaş, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 14,64’lük artışın kesinleştiğini söyledi. Karakaş, memur emeklilerinin ise SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine göre yüzde 4,13 daha düşük zam alacağını belirterek, memur ve memur emeklileri için kesinleşen artış oranının yüzde 10,51 seviyesinde olduğunu ifade etti.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN BEKLENTİLER YÜKSELDİ Temmuz ayında yapılacak maaş artışına ilişkin tahminlerini güncellediklerini belirten Karakaş, beklenti aralığının yükseldiğini söyledi. Karakaş, "Benim analizlerime göre, temmuzdaki beklentiler yükseldi. Geçen haftaya kadar yüzde 16-18 arası diyorduk. Bu nisan ayı enflasyonuyla birlikte bunu ben 1,5 puan güncelledim. Artık yüzde 16-18 demiyorum. En az yüzde 17,5 diyorum. En yüksek yüzde 19,5 diyorum. Bu savaşın gidişatına göre yüzde 20'ye yaklaşabilir" şeklinde konuştu.

'YÜZDE 17’NİN ALTINDA ZAM BEKLEMİYORUM' Karakaş, mayıs ve haziran enflasyonuna ilişkin beklentilerini de paylaşarak şu ifadeleri kullandı: 'Yüzde 17'nin altını da beklemiyorum. Mayıs ve haziran enflasyonu yüzde 1,25 olsa bile, yüzde 17'nin altında SSK ve Bağ-Kurlulara zam gelmeyecek. En kötü senaryoda yüzde 19,5- yüzde 20'ye yakın bir zam olabilir.'

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 23 BİN 500 TL TAHMİNİ En düşük emekli maaşına ilişkin olası senaryoları da değerlendiren Karakaş, artışın kök maaş ya da taban maaş üzerinden yapılmasının sonucu değiştireceğini söyledi. Karakaş, şu değerlendirmede bulundu:

'En düşük emekli maaşıyla ilgili karışıklar var. Hükümet en düşük maaşa 20 bin lira üzerinden mi zam yapacak, yoksa kök maaş üzerinden mi? Haziran ayında bunu göreceğiz. Eğer kök maaş üzerinden zam yapılırsa, kök maaşı 17 bin liraya kadar olanlar sıfır zamla karşı karşıya kalabilir.

Benim görüşüm hükümet bunu göze almayacak. 20 bin lira üzerinden zam yapacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı da 23.500 lira civarı olabilir diyoruz.'

Saffet

Aldıgımız emekli maaşınıda BİST ve memur ve milletvekili maaşı bahanesiyle almasınlarda
