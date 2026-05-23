  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu hatayı yapan yandı: Etler yakmadan, kontrollü ısıda pişirilmeli! Yanlış pişirme yöntemi risk taşıyor Bilim insanları açıkladı: İşte ömrü uzatan 5 besin! ‘Baraj taşacak’ dedi ve ekledi: İnşallah bir risk yok Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı! Türkiye'den 3 şehir listede! Çölün ortasında son 15 yılın en büyük doğalgaz ve petrol sahası keşfedildi: Her yerden fışkırıyor İletişim Başkanlığı duyurdu! ‘15 Temmuz Milli Hafıza Projesi’ne başvurular başladı Erzurum'daki müze büyük ilgi çekti! 500 bin yıllık mamut fosilime ev sahipliği yapıyor! Türk İHA'sı BAE'nin verdiği hava aracını vurdu: Vurulan hava aracıyla ilgili şok dalgalarına sebep olacak iddia 
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Operasyonların bel kemiği için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Dev filo tamamen yenileniyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Operasyonların bel kemiği için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Dev filo tamamen yenileniyor

Kanada, hava taşımacılığı kabiliyetinin bel kemiğini ve Arktik bölgesindeki ikmal operasyonlarının en kritik unsurunu oluşturan C-130J Hercules filosu için devasa bir bütçe ayırdı. Lockheed Martin ile imzalanan ve toplam değeri 1,15 milyar dolara ulaşan iki ayrı sözleşme değişikliği kapsamında, envanterdeki 17 uçağın hem bakım-idame süreleri uzatılacak hem de kapsamlı bir aviyonik modernizasyona başlanacak.

#1
Foto - Operasyonların bel kemiği için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Dev filo tamamen yenileniyor

İmzalanan anlaşmalar kapsamında; filonun bakım-idame faaliyetleri uzatılırken, tüm uçakları kapsayan kapsamlı bir aviyonik modernizasyon programı da hayata geçirilecek. Programın ilk ayağını oluşturan yaklaşık 462 milyon dolar değerindeki paket kapsamında, Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RCAF) C-130J filosuna yönelik mevcut bakım ve lojistik destek faaliyetleri Haziran 2029’a kadar uzatıldı.

#2
Foto - Operasyonların bel kemiği için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Dev filo tamamen yenileniyor

Söz konusu anlaşma; teknik destek, yedek parça tedariği, bakım altyapısı ve görev hazır oranlarının korunmasına yönelik faaliyetleri kapsıyor. Kanada hükümeti, bakım-idame faaliyetlerinin ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 85 milyon dolar katkı sağlayacağını ve yüzlerce kişilik yüksek nitelikli istihdam oluşturacağını belirtiyor.

#3
Foto - Operasyonların bel kemiği için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Dev filo tamamen yenileniyor

Yaklaşık 684 milyon dolar değerindeki ikinci sözleşme ise “RCAF 105” adı verilen kapsamlı aviyonik ve görev sistemi modernizasyon paketini içeriyor. Program kapsamında Kanada envanterindeki 17 adet C-130J Hercules uçağının tamamı; yeni nesil navigasyon, haberleşme, uçuş yönetim ve aviyonik sistemleriyle modernize edilecek.

#4
Foto - Operasyonların bel kemiği için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Dev filo tamamen yenileniyor

Modernizasyon sayesinde platformların hem sivil hem de askerî hava sahası standartlarına uzun yıllar boyunca uyumlu şekilde görev yapabilmesi hedefleniyor. Böylece Kanada’nın Hercules filosu, NATO müttefikleriyle müşterek operasyonlarda görev yapmayı sürdürebilecek. C-130J Hercules uçakları; personel, mühimmat, araç ve lojistik yük taşımacılığında Kanada Silahlı Kuvvetleri’nin en kritik platformları arasında yer alıyor.

#5
Foto - Operasyonların bel kemiği için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Dev filo tamamen yenileniyor

Kanada’nın Arktik bölgesindeki ikmal operasyonlarından NATO görevlerine, insani yardım faaliyetlerinden yurt içi afet müdahalelerine kadar geniş görev yelpazesinde kullanılan platformlar, ülkenin stratejik hava taşımacılığı kapasitesinin temel unsuru olarak değerlendiriliyor. Kanada, mevcut 17 adetlik C-130J filosunu Aralık 2007’de imzalanan yaklaşık 1,44 milyar dolarlık anlaşma kapsamında tedarik etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan jet hızında değişiklik!
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan jet hızında değişiklik!

Özgür Özel’in genel başkanlığı düştü, Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel ..
Hulusi Akar: Güvenliğimiz için en önemli şey
Gündem

Hulusi Akar: Güvenliğimiz için en önemli şey

Rize'de konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Savunmamız için, güvenliğimiz için en önemli şey birlik ve beraberlik. Çü..
Endeks tavana vurdu! Özgür Özel borsada da çakıldı
Gündem

Endeks tavana vurdu! Özgür Özel borsada da çakıldı

Şaibeyle oturduğu koltuktan mahkeme kararıyla indirilen Özgür Özel’in dün gece yaptığı "Yarın borsa dipten satmak isteyenlerle dolacak ancak..
Halk TV’de skandal darbe çağrısı: Karar yazarı İbrahim Kahveci ısrarla söyledi
Gündem

Halk TV’de skandal darbe çağrısı: Karar yazarı İbrahim Kahveci ısrarla söyledi

Halk TV ekranlarında, Ebru Baki’nin moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan tartışma programında, Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci'nin AK ..
Özel yönetimi aracılar devreye soktu! Özel bakın Kılıçdaroğlu’ndan ne istemiş!
Gündem

Özel yönetimi aracılar devreye soktu! Özel bakın Kılıçdaroğlu’ndan ne istemiş!

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası görevinden alınan Özgür Özel’in araya aracılar sokarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tal..
Türkiye Kupası'nda zafer Trabzonspor'un
Spor

Türkiye Kupası'nda zafer Trabzonspor'un

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, kupanın sahibi oldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23