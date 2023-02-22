Telefonunu uzun yıllar kullanmak isteyenlere uyarılar

“Aslında telefonların ömrü çok uzun, ama bizler yanlış kullandığımız için ömrünü azaltıyoruz” Telefon bataryalarının bozulma sebebini yanlış ya da özensiz kullanıma bağlı olduğunun altını çizen Ersin Dindaş şöyle konuştu; “Aslında telefonların ömrü çok uzun, ama bizler yanlış kullandığımız için ömrünü azaltıyoruz. Kırılma ya da sıvı teması hariç telefonların en çok problem oluşturan hatası batarya. Mesela şarj etme işlemi düzensiz yapılıyor. Şarj bitmeden dolduruluyor ya da tam dolmadan prizden çıkarılıyor bu çok yanlış. Düzenli şarj etmek iyidir, çünkü insan bile düzenli uyursa daha sağlıklı olur. Bataryaların içinde moleküller var, aslında biz telefonu prize takınca molekülleri düzenli bir şekilde bataryaya yüklemiş oluyoruz, bu sebeple onları da bir şekil canlı hücre gibi düşünüp, ‘Bunu ne kadar düzenli kullanırsam o kadar sağlıklı yaşayacak’ diye düşünmeliyiz. Ne kadar düzenli doldurursak o kadar uzun süre kullanır, daha iyi performans alırız. Sürekli tak çıkar şeklinde şarj edildiği zaman soket bozuluyor. Fabrikasyon üretimi yapan firmalar belli bir şarj garantisi veriyorlar. Örneğin, kabloyu o telefona 5 bin kere takma hakkın var, 5 bin 1’den sonrası garanti çerçevesine girmez. Zaten o saatten sonra ufaktan hata vermeye başlayıp şarj almıyor, alması için zorlayıp bozuyorsunuz. Son olarak yüzde 100 dolu olan bir batarya 5 saat falan gidiyorsa o telefon hiçbir işe yaramaz, yolda kalsan ya da başına bir iş gelse seni yarı yolda bırakır.