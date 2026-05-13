Dost Malezya'ya füze sevkiyatı durduruldu: Ülkede şok etkisi yaptı

Norveçli savunma devi Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA), gemiler için tedarik edilecek Naval Strike Missile (NSM) füzeleri ile ilgili ihracat lisansı kararlarının tamamen Norveç makamları tarafından alındığını açıkladı. Şirket sözcüsü Ivar Simensen, firmanın Norveç hükümetinin yasal çerçevelerine sıkı sıkıya bağlı çalıştığını ve spesifik lisans konuları hakkında yorum yapmayacaklarını belirtti. Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın, ihracat kontrollerini sıkılaştırma politikasını gerekçe göstererek belirli teknolojilerle ilgili ihracat lisanslarını iptal ettiği bildirildi. KDA’nın verilerine göre, Malezya Kraliyet Donanması ile şirket arasında Nisan 2018’de imzalanan ve altı yeni LCS gemisini donatmayı amaçlayan anlaşmanın bedeli yaklaşık 124 milyon euro (571,9 milyon Malezya Ringgiti) değerindeydi. Malezya, bu stratejik silahın eksikliği nedeniyle donanma modernizasyonunda ciddi bir planlama sorunuyla karşı karşıya kalmış durumda.