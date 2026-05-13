Dost Malezya'ya füze sevkiyatı durduruldu: Ülkede şok etkisi yaptı
Malezya Savunma Bakanı Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, daha önceden planlanan füze teslimatlarının ani kararla durdurulduğunu açıkladı.
Defenceturk'te yer alan habere göre, Malezya Savunma Bakanı Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, Norveç’in Malezya Kraliyet Donanması’na ait Sahil Muharebe Gemileri (LCS) için 2018 yılında sipariş edilen füzelerin teslimatını durdurduğunu ve bu durumun ülkede “şok etkisi” yarattığını açıkladı.
Bakan Khaled, bu yılın Mart ayında teslim edilmesi planlanan füzelerin, Norveç hükümetinin sevkiyata sadece birkaç gün kala ihracat lisansını onaylamayı reddetmesi üzerine engellendiğini belirtti. Malay Mail tarafından yapılan habere göre söz konusu füzeler, Malezya’nın yeni nesil LCS filosunun yanı sıra KD Jebat ve KD Lekiu savaş gemilerinde kullanılmak üzere tedarik edilmişti.
Malezya Savunma Bakanı Khaled, “Teslimattan birkaç gün önce, hiçbir uyarı yapılmaksızın Norveç hükümeti ürünler için ihracat lisansını onaylamayacağını tarafımıza bildirdi. Sekiz yıl sonra gelen bu karar sarsıcı oldu ve bizi doğrudan etkiledi.” ifadelerini kullandı.
Kuala Lumpur yönetimi, sorunu çözmek için başbakanlar ve dışişleri bakanları düzeyinde diplomatik girişimler başlattı. Khaled, bu ayın sonunda Singapur’da Norveçli mevkidaşıyla görüşebileceğini belirterek, “Ona sadece şaşkın olduğumuzu değil, bu tavrın iki ülke arasındaki iyi ilişkileri yansıtmadığını ileteceğim.” dedi.
Norveçli savunma devi Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA), gemiler için tedarik edilecek Naval Strike Missile (NSM) füzeleri ile ilgili ihracat lisansı kararlarının tamamen Norveç makamları tarafından alındığını açıkladı. Şirket sözcüsü Ivar Simensen, firmanın Norveç hükümetinin yasal çerçevelerine sıkı sıkıya bağlı çalıştığını ve spesifik lisans konuları hakkında yorum yapmayacaklarını belirtti. Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın, ihracat kontrollerini sıkılaştırma politikasını gerekçe göstererek belirli teknolojilerle ilgili ihracat lisanslarını iptal ettiği bildirildi. KDA’nın verilerine göre, Malezya Kraliyet Donanması ile şirket arasında Nisan 2018’de imzalanan ve altı yeni LCS gemisini donatmayı amaçlayan anlaşmanın bedeli yaklaşık 124 milyon euro (571,9 milyon Malezya Ringgiti) değerindeydi. Malezya, bu stratejik silahın eksikliği nedeniyle donanma modernizasyonunda ciddi bir planlama sorunuyla karşı karşıya kalmış durumda.
Öte yandan şok bir durumla karşı karşıya kalan Malezya'nın başta Türkiye olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin kapısını çalacağı ifade edildi.
