  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kâr etmek için yapamayacakları şey yok! ABD'li uçak üreticisine ağır suçlama Tarih yazmaya günler kaldı! Hull City'nin finaldeki rakibi belli oldu Hulusi Akar'dan kritik çağrı: Okulu, işi gücü bırakıp oraya gidin Dost Malezya'ya füze sevkiyatı durduruldu: Ülkede şok etkisi yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Torreira'ya yumruklu saldırı Selçuk Bayraktar kraliçenin yüzüne bakarak söyledi: Umarım bunu yapmak zorunda kalmazsınız ABD'den tarihi itiraf: Türkiye bizim en etkili silahımızı üretti Telefonlarda neler değişecek? Android 17 tanıtıldı Leyleklerin yuva nöbeti! 22 yıldır aynı direklere geliyorlar Türkiye'den büyük vefa
Teknoloji-Bilişim
10
Yeniakit Publisher
ABD'den tarihi itiraf: Türkiye bizim en etkili silahımızı üretti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'den tarihi itiraf: Türkiye bizim en etkili silahımızı üretti

Türkiye'nin ABD'nin en etkili silahını üretmesi Amerikan basınında gündeme oturdu. Yapılan haberde, Hellfire füzesi ile Neşter karşılaştırıldı.

#1
Foto - ABD'den tarihi itiraf: Türkiye bizim en etkili silahımızı üretti

ABD merkezli The War Zone internet sitesi, Türkiye'nin verimli savunma sanayisinin en yeni ürünleri arasında, Hellfire füzesinin gizli AGM-114R9X varyantına benzer bir silahın yer aldığını duyurdu.

#2
Foto - ABD'den tarihi itiraf: Türkiye bizim en etkili silahımızı üretti

Haberde söz konusu silahın, AGM-114R9X'te kullanılanla tamamen aynı şekilde, açılıp kapanabilen kılıç benzeri bıçaklara sahip olduğu ve bu mühimmatın, sıra dışı yetenekleri nedeniyle halk arasında "Uçan Ginsu" veya "Ninja" olarak anıldığı aktarıldı.

#3
Foto - ABD'den tarihi itiraf: Türkiye bizim en etkili silahımızı üretti

ROKETSAN tarafından üretilen NEŞTER'in, İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda tanıtıldığı ve AGM-119R9X gibi, yeni silahın özellikle hedefli saldırılar gerçekleştirirken ikincil hasar riskini son derece en aza indirmek için geliştirildiği ifade edildi.

#4
Foto - ABD'den tarihi itiraf: Türkiye bizim en etkili silahımızı üretti

NEŞTER'in, ROKETSAN'ın "hafif akıllı mikro mühimmat" olarak tanımlanan MAM-L'nin bir türevi olduğu ve MAM-L'nin kompakt boyutları, insansız hava araçlarına (İHA'lar) ve hafif saldırı uçaklarına kolayca entegre edilebildiği aktarıldı.

#5
Foto - ABD'den tarihi itiraf: Türkiye bizim en etkili silahımızı üretti

NEŞTER'in, tamamen suikast saldırılarına odaklanmış olmasıyla diğerlerinden ayrıldığına dikkat çekilen haberde, mühimmatın hiç savaş başlığı içermediği, bunun yerine son derece düşük ikincil hasara yol açan bıçaklara sahip bir silah olduğu dile getirildi. AGM-114R9X'te defalarca gördüğümüz gibi, bu tür bir silah sadece bir aracı değil, içindeki belirli bir yolcuyu da hedef alabilir ve aracı tam doğru noktadan parçalayabilir.

#6
Foto - ABD'den tarihi itiraf: Türkiye bizim en etkili silahımızı üretti

Ayrıca Türk savunma yeteneklerine bakıldığında NEŞTER'in uçuşun son aşamalarında rotayı düzelten gerçek bir operatörün bulunduğu "insan müdahalesi" sistemi de dahil olmak üzere başka yönlendirme seçeneklerinin de mevcut olabileceğinin altı çizildi.

#7
Foto - ABD'den tarihi itiraf: Türkiye bizim en etkili silahımızı üretti

Füzenin, hedefle temas etmeden hemen önce bıçak mekanizmasını harekete geçiren bir yakınlık sensörüne sahip olduğu ve açılmadan hemen önce, altı bıçak (AGM-114R9X'tekiyle aynı sayıda) füzenin gövdesi boyunca uzanan yuvalara yerleştirildiği dile getirildi.

#8
Foto - ABD'den tarihi itiraf: Türkiye bizim en etkili silahımızı üretti

ABD üretimi AGM-114R9X'in ise gizlice geliştirildiği ve son on yılda, çok önemli operasyonlar da dahil olmak üzere, ABD ordusu tarafından giderek daha fazla kullanılmaya başlandığı dile getirildi. Füzenin, Gizli Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı (JSOC) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından işletilen MQ-9 Reaper insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen hedefli suikastlarda bir numaralı tercih haline geldiği aktarıldı

#9
Foto - ABD'den tarihi itiraf: Türkiye bizim en etkili silahımızı üretti

Haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle ülkenin giderek büyüyen insansız hava aracı envanterinde NEŞTER'i tıpkı ABD gibi etkili ve sık bir biçimde kullanabileceği vurgulandı. Haberde ayrıca, eğer motorlu olarak temin edilebilirse füzenin, T129 ATAK helikopteri ve diğer döner kanatlı hava araçları için de uygun olacağı aktarıldı. İhracat müşterileri için ise NEŞTER'in, diğer Türk mühimmatları gibi çok fazla alıcısının olabileceği ifade edildi. KAYNAK: STAR

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Denetimi yandı, hakkında soruşturma açıldı! e-Devlet'te görünen rapora "sahte" denildi
Yaşam

Denetimi yandı, hakkında soruşturma açıldı! e-Devlet'te görünen rapora “sahte” denildi

Diyarbakır’da denetimli serbestlik kapsamında bulunan İsmail Korkar, hastalığı sebebiyle aldığı heyet raporlarının e-Nabız, e-Devlet ve Sağl..
Eski Bakan’ın acı günü: Hasan Aksay’ın kızı Hakk’a uğurlandı
Gündem

Eski Bakan’ın acı günü: Hasan Aksay’ın kızı Hakk’a uğurlandı

Gazetemiz yazarı, eski devlet bakanı, dava ve fikir adamı Hasan Aksay’ın vefat eden kızı Elife Ümran Aksay, bugün öğle namazını müteakip Mar..
Burcu Köksal'dan CHP'ye anlamlı gönderme
Gündem

Burcu Köksal'dan CHP'ye anlamlı gönderme

AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yaptığı konuşmada, 'Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargı..
Haydut ABD, ülkeye göz dikti! Trump: 51. eyaleti yapmayı düşüyorum
Dünya

Haydut ABD, ülkeye göz dikti! Trump: 51. eyaleti yapmayı düşüyorum

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi olarak" düşündüğünü açıkladı...
Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı
Gündem

Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı

Yeniakit.com.tr’nin 8 Mayıs’ta yayınladığı “AK Gençlik konserinde LGBT sevici” başlıklı haberle büyük bir yanlıştan dönüldü. Sapkın homoları..
Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru
Gündem

Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru

"Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alan ve TRT tarafından kapının önüne koyulan Işıl Açıkkar’ın Başkan Recep..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23