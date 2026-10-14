Tel Aviv’in Suriye kumarı kendi başını yiyecek! İsrail’in agresif planı Türkiye’yi daha da güçlendirecek
İsrail'in önde gelen düşünce kuruluşlarından Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) tarafından yayımlanan kapsamlı bir analizde, Tel Aviv yönetimine Suriye'de Türkiye'ye karşı izlediği strateji nedeniyle çok sert uyarılar yapıldı. İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarla Ankara'nın etkisini kırabileceği yönündeki politikasının tamamen bir yanılgı olduğunu belirten araştırmacılar, bu agresif hamlelerin Şam yönetimini daha da fazla Türkiye'ye yakınlaştıracağını vurguladı. Türk donanmasının Doğu Akdeniz'deki üstünlüğüne ve Suriye kıyılarındaki stratejik varlığına dikkat çekilen raporda, Tel Aviv'in hesaplarının altüst olabileceği açıkça ifade edildi.