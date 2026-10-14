Tel Aviv’in Suriye kumarı kendi başını yiyecek! İsrail’in agresif planı Türkiye’yi daha da güçlendirecek

İsrail'in adımlarının Suriye'yi istikrarsızlaştıran eylemler olarak algılanmaya başladığına dikkat çekilen analizde, bu durumun Golan Tepeleri meselesini yeniden uluslararası gündeme taşıyabileceği kaydedildi. Tel Aviv'e, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nda belirlenen hatlara dönmesi için bölgesel ve uluslararası baskının artabileceği belirtildi. Analize göre İsrail, tampon bölgedeki varlığını hem güvenlik gerekçesiyle sürdürüyor hem de Şam'dan taviz almak için pazarlık unsuru olarak kullanıyor. Ancak Washington'ın İsrail'i bölgeden çekilmeye zorlayabileceği uyarısında bulunan INSS araştırmacıları, böyle bir durumda Tel Aviv'in elindeki pazarlık kozunu kaybederken karşılığında sınırlı kazanım elde edebileceğini belirtti.