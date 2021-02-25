2021-02-25 19:36:52 Tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı
Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında fabrika ve depodaki bazı malzemelerde hasar oluştu.
Öte yandan fabrikanın depo kısmında bulunan yaklaşık 25 ton pamuğun da zarar gördüğü öğrenildi.
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