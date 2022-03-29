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Hayat-Aktüel
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Tekstil atölyesinde korkutan yangın

2022-03-29 19:38:09
Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Uşak'ta elyaf üretilen bir tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

#1
Foto - Sarayaltı Mahallesi Altıncı Karaca Sokak'ta tekstil atıklarından elyaf imal edilen atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sarayaltı Mahallesi Altıncı Karaca Sokak'ta tekstil atıklarından elyaf imal edilen atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Alevler kısa sürede atölyenin içinde bulunan tekstil atıklarının bulunduğu bölüme sıçradı.

Alevler kısa sürede atölyenin içinde bulunan tekstil atıklarının bulunduğu bölüme sıçradı.

#3
Foto - Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Yangını kontrol altına alan itfaiyeciler, soğutma çalışması yaptı.

Yangını kontrol altına alan itfaiyeciler, soğutma çalışması yaptı.

#5
Foto - Atölyedeki elyaflar ve tekstil atıklarının yandığı, bazı makinelerde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Atölyedeki elyaflar ve tekstil atıklarının yandığı, bazı makinelerde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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