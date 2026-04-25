Projeyi yavaşlatmak için her yolu deniyorlardı: Kaan'la ilgili büyük gelişme Türkiye'ye ilan edildi
ABD'nin motor vermeyerek yavaşlatmaya çalıştığı Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili flaş gelişme ortaya çıktı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye’nin yerli savaş uçağı programı KAAN hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Demiroğlu, 2026 yılı yaz aylarında KAAN kapsamında iki ayrı prototipin uçuş gerçekleştirmesinin planlandığını belirterek, projenin test sürecinde kritik bir aşamaya girildiğini ifade etti.
Demiroğlu ayrıca insansız savaş uçağı projesi ANKA-3 hakkında da bilgi verdi. ANKA-3 programının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini vurgulayan Demiroğlu, nihai seri üretim konfigürasyonuna sahip ilk prototipin 2027 yılının başında uçmasının hedeflendiğini söyledi.
Bu tür ileri teknoloji savunma projelerinde birkaç aylık takvim sapmalarının olağan kabul edildiğini de sözlerine ekledi.
KAAN, Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü (stealth), gelişmiş sensör füzyonu ve ağ merkezli harp yetenekleriyle öne çıkan bir platform olarak tasarlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Türk Hava Kuvvetleri’nin operasyonel gücünün önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.
ANKA-3 ise jet motorlu, düşük görünürlük özelliklerine sahip insansız savaş uçağı olarak geliştiriliyor. Özellikle derin taarruz, keşif-gözetleme ve yüksek riskli görevlerde insanlı platformlara alternatif oluşturması planlanan ANKA-3, otonom kabiliyetleri ve yüksek faydalı yük kapasitesiyle dikkat çekiyor. Bu iki proje, Türkiye’nin savunma sanayiinde bağımsızlık hedefinin en önemli adımları arasında yer alıyor.
