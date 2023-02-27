2023-02-27 19:08:50 Teknoloji devinden akıllı otomobil hamlesi
Huawei ve Seres markalarının ortaklığı sonucunda ortaya çıkan ilk akıllı otomobil bu sene yollarda olacak.
Huawei ve Seres markalarının ortaklığı sonucunda ortaya çıkan ilk akıllı otomobil bu sene yollarda olacak.
Huawei ve DFSK Seres ortaklığıyla kurulan Aito markası Çin pazarına özel elektrikli ve hibrit otomobiller üretiyor.
Son dönemde oldukça başarılı olan markanın modelleri, Huawei tarafından teknolojik olarak donatılıyor.
Huawei ve Seres imzalı ilk akıllı otomobilin bu yıl içerisinde yollarda olması bekleniyor.
Huawei’nin otomobil biriminin CEO’su Yu Chengdong, AITO ana şirketi SERES ve diğer otomobil üreticileri ile işbirliği hakkında ayrıntıları paylaştı.
Yu, modellerin birlikte çalıştıkları otomobil üreticileri tarafından ortaya konduğunun altının çizerken, Çinli üreticinin sadece akıllı otomobil çözümleri sunduğunu ifade etti.
Akıllı kokpit sistemleri Çinli üreticinin imzasını taşırken ürünle ilgili kararın yanı sıra üretim ve kullanıcı deneyimine ise otomobil üreticisi karar veriyor.
Huawei ve Seres arasında da böyle bir iş birliği olduğu belirtilirken, AITO markasının akıllı otomobil konusunda önemli bir yeri olduğu belirtiliyor.
Huawei, iki şirket arasındaki ortaklığın uzun yıllar boyunca devam etmesini umuyor. Yu Chengdong, akıllı otomobil konusunda Huawei ile işbirliği yapan otomotiv şirketlerinin gelecekte Çinli üreticinin için birer orijinal ürün üreticisi (OEM) hâline geleceğini ifade etti.
AITO’nun kendileri için oldukça önemli olduğunun altını çizen yönetici, her iki şirketin de otomobil için önemli düzeyde araştırma ve geliştirme çalışmaları yaptığını ifade etti. Huawei; tasarım, kalite, kullanıcı deneyimi ve güncellemeler için tüketici ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapıyor.
Huawei’nin araba üretecek vasıflara sahip olmadığı gibi birçok otomotiv şirketinin de benzer durumda olduğunu ifade eden Yu, bu süreçte ortaklıklara vurgu yapıyor. Şirketin bu süreçte akıllı yazılım, çipler, tasarım, deneyim, kalite kontrol ve daha fazlası için otomotiv şirketlerine destek olabileceğinin altı çiziliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23