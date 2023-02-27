  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
11
Teknoloji devinden akıllı otomobil hamlesi

2023-02-27 19:08:50
Teknoloji devinden akıllı otomobil hamlesi

Huawei ve Seres markalarının ortaklığı sonucunda ortaya çıkan ilk akıllı otomobil bu sene yollarda olacak.

#1
Foto - Teknoloji devinden akıllı otomobil hamlesi

Huawei ve DFSK Seres ortaklığıyla kurulan Aito markası Çin pazarına özel elektrikli ve hibrit otomobiller üretiyor.

#2
Foto - Teknoloji devinden akıllı otomobil hamlesi

Son dönemde oldukça başarılı olan markanın modelleri, Huawei tarafından teknolojik olarak donatılıyor.

#3
Foto - Teknoloji devinden akıllı otomobil hamlesi

Huawei ve Seres imzalı ilk akıllı otomobilin bu yıl içerisinde yollarda olması bekleniyor.

#4
Foto - Teknoloji devinden akıllı otomobil hamlesi

Huawei’nin otomobil biriminin CEO’su Yu Chengdong, AITO ana şirketi SERES ve diğer otomobil üreticileri ile işbirliği hakkında ayrıntıları paylaştı.

#5
Foto - Teknoloji devinden akıllı otomobil hamlesi

Yu, modellerin birlikte çalıştıkları otomobil üreticileri tarafından ortaya konduğunun altının çizerken, Çinli üreticinin sadece akıllı otomobil çözümleri sunduğunu ifade etti.

#6
Foto - Teknoloji devinden akıllı otomobil hamlesi

Akıllı kokpit sistemleri Çinli üreticinin imzasını taşırken ürünle ilgili kararın yanı sıra üretim ve kullanıcı deneyimine ise otomobil üreticisi karar veriyor.

#7
Foto - Teknoloji devinden akıllı otomobil hamlesi

Huawei ve Seres arasında da böyle bir iş birliği olduğu belirtilirken, AITO markasının akıllı otomobil konusunda önemli bir yeri olduğu belirtiliyor.

#8
Foto - Teknoloji devinden akıllı otomobil hamlesi

Huawei, iki şirket arasındaki ortaklığın uzun yıllar boyunca devam etmesini umuyor. Yu Chengdong, akıllı otomobil konusunda Huawei ile işbirliği yapan otomotiv şirketlerinin gelecekte Çinli üreticinin için birer orijinal ürün üreticisi (OEM) hâline geleceğini ifade etti.

#9
Foto - Teknoloji devinden akıllı otomobil hamlesi

AITO’nun kendileri için oldukça önemli olduğunun altını çizen yönetici, her iki şirketin de otomobil için önemli düzeyde araştırma ve geliştirme çalışmaları yaptığını ifade etti. Huawei; tasarım, kalite, kullanıcı deneyimi ve güncellemeler için tüketici ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapıyor.

#10
Foto - Teknoloji devinden akıllı otomobil hamlesi

Huawei’nin araba üretecek vasıflara sahip olmadığı gibi birçok otomotiv şirketinin de benzer durumda olduğunu ifade eden Yu, bu süreçte ortaklıklara vurgu yapıyor. Şirketin bu süreçte akıllı yazılım, çipler, tasarım, deneyim, kalite kontrol ve daha fazlası için otomotiv şirketlerine destek olabileceğinin altı çiziliyor.

Bakan Soylu'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına tepki!
Gündem

Bakan Soylu'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına tepki!

Hatay'da gazetecilerin sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden atılan "Hükümet istifa" t..
Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş altın için kritik tarihi açıkladı
Ekonomi

Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş altın için kritik tarihi açıkladı

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle altın yatırımcıları uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Merkez Bank..
Esenyurt'ta dehşet!
Gündem

Esenyurt'ta dehşet!

Esenyurt’ta kıskançlık nedeniyle kocasını göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. ..
Türkiye - Mısır ilişkileri: Kimse kalkıp şunu söylemeye kalkmasın...
Siyaset

Türkiye - Mısır ilişkileri: Kimse kalkıp şunu söylemeye kalkmasın...

Ali İhsan Karahasanoğlu, "Siz daha ikinci günde Rabia'yı sattınız. Tayyip Erdoğan ise onuncu yılda ancak bu kadar direndikten sonra, "Bu kad..
Provokatörler
Spor

Provokatörler "ifade özgürlüğü" diye tepiniyorlardı! Tribündeki Erdoğan pankartını zorla söktürdüler

Bir grup Beşiktaş taraftarı tarafından Vodafone Park'a asılan Erdoğan’ın sözünün yer aldığı pankart, paralı provokatör taraftar gruplarının ..
Mustafa Sarıgül 'hükümet istifa' tezahüratları için ne dedi?
Aktüel

Mustafa Sarıgül 'hükümet istifa' tezahüratları için ne dedi?

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, statlarda ortaya atılan "hükümet istifa" tezahüratlarıyla ilgili “Statlarımıza siyase..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23