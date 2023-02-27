Teknoloji devinden akıllı otomobil hamlesi

Huawei’nin araba üretecek vasıflara sahip olmadığı gibi birçok otomotiv şirketinin de benzer durumda olduğunu ifade eden Yu, bu süreçte ortaklıklara vurgu yapıyor. Şirketin bu süreçte akıllı yazılım, çipler, tasarım, deneyim, kalite kontrol ve daha fazlası için otomotiv şirketlerine destek olabileceğinin altı çiziliyor.