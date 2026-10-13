Teknofest’te zirveye çıktı: Öğrencilerden depremde hayat kurtaran sistem

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ömer Gökalan, Salih Sayar ve Ecrinnaz Kartal'dan oluşan SAYAR-TECH Takımı, öğretmenleri Hakan Yahya Akdeniz'in danışmanlığında yaklaşık 1,5 yılda geliştirdiği "Afetlerde iletişim altyapısının devre dışı kalması durumunda arama-kurtarma ekipleri ile enkaz altındaki vatandaşlar arasında iletişim kurulması" (LORA-MESH) projesiyle, TEKNOFEST'e katıldı. Proje, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki finallerde, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda Lise Seviyesi Akıllı Teknolojiler ve Sistem Tasarımı kategorisinde birinci oldu.