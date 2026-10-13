Teknofest’te zirveye çıktı: Öğrencilerden depremde hayat kurtaran sistem

"CİHAZ HANGİ BİNADA ÇOK İNSAN BULUNDUĞUNA DAİR BİZE BİR ISI HARİTASI OLUŞTURUYOR": Akdeniz, armatürlerin içinde bir LORA modülü (çok düşük güç tüketimiyle verileri kablosuz ve uzun mesafelere iletmeyi sağlayan bir elektronik haberleşme cihazı) olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "12 kilometre öteye bir mesaj gönderebiliyoruz. Modüle depremi algılayan ivmeölçer sensör ile mikro denetleyiciler ve hoparlör ekledik. Bu şekilde bir kart tasarladık. Bunun bir de yazılımını hazırladık. İstediğimiz binayı seçip, istediğimiz anonsu yaptırabiliyoruz. 'Durumun nedir, sesimi duyan var mı? gibi hazır mesajları içeriye anons olarak aktarabiliyoruz. Binanın içinde kaç kişi olduğunu cihazın içindeki radar sensörü ile tespit edebiliyoruz. Depremzedenin eğer yanında cep telefonu var ise internet olmasa dahi bizim cihazımıza bağlanıp tek tuşla kısa mesajlar gönderebiliyor. Bu şekilde cihaz hangi bölgeden çok mesaj geldiğine ve hangi binada çok insan bulunduğuna dair bize bir ısı haritası oluşturuyor." Akdeniz, armatürlerin internete ve baz istasyonlarına ihtiyacı olmadan çalışabildiğini dile getirerek, sistemin 96 saat kendi piliyle ayakta kalabildiğini bildirdi.