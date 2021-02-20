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Tekirdağ'da park halindeki araç yandı

2021-02-20 17:43:21
Tekirdağ'da park halindeki araç yandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Bağlık Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde park halindeki 37 AJ 352 plakalı otomobil, sürücüsü Rasim Üzgün'ün kontak anahtarını çevirmesiyle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı sardı.

Bağlık Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde park halindeki 37 AJ 352 plakalı otomobil, sürücüsü Rasim Üzgün'ün kontak anahtarını çevirmesiyle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı sardı.

#2
Foto - Araçtan inen sürücü ve çevredekiler, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ellerinde yanıklar oluşan sürücü Üzgün, hastanede tedavi altına alındı.

Araçtan inen sürücü ve çevredekiler, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ellerinde yanıklar oluşan sürücü Üzgün, hastanede tedavi altına alındı.

#3
Foto - Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

#4
Foto - Bu arada yanan aracın yanındaki 34 RR 7498 plakalı otomobil de zarar gördü.

Bu arada yanan aracın yanındaki 34 RR 7498 plakalı otomobil de zarar gördü.

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