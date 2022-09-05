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Tekirdağ'da feci kaza

2022-09-05 15:27:37
Tekirdağ'da feci kaza

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

#1
Foto - Tekirdağ'da feci kaza

Mecit Ö. idaresindeki inşaat demiri yüklü 59 ADN 457 tırla karşı yönden gelen Orhan Köz yönetimindeki 35 AZH 425 plakalı otomobil, Sultanköy Mahallesi Toytepe mevkisinde çarpıştı.

#2
Foto - Tekirdağ'da feci kaza

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Köz'ün hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı tır sürücüsü Mecit Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#3
Foto - Tekirdağ'da feci kaza

Köz'ün cenazesi morga götürüldü.

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