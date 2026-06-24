Olanlara onlar bile inanamadı! “Petrol ve doğalgazımızı Türkler gelip çıkarsın” diyen ülkede şaşırtan gelişme
Petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için Türkiye ile işbirliği yapan Libya'da kritik bir gelişme yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için Türkiye ile işbirliği yapan Libya'da kritik bir gelişme yaşandı.
Uzun yıllardır süren siyasi istikrarsızlıklar ve altyapı sorunlarıyla boğuşan Libya, enerji sektöründe büyük bir geri dönüşe imza attı. Günlük petrol üretimini 1,44 milyon varile çıkaran Libya Ulusal Petrol Şirketi, 2013 yılından bu yana ulaşılan en yüksek seviyeyi resmen duyurdu. Bu gelişme, küresel enerji dengelerinde önemli bir değişken olarak görülürken, Libya'nın potansiyelini tam kapasite kullanmaya başlaması piyasalarda geniş yankı uyandırdı.
Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) Başkanı Mesut Süleyman, Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin ham petrol üretiminin günlük 1,44 milyon varile ulaştığını duyurdu.
Reuters'ın aktardığı habere göre bu miktar, ülkede 2013 yılından bu yana kaydedilen en yüksek üretim seviyesi olarak kayda geçti.
Siyasi istikrarsızlıklar ve altyapı sorunları nedeniyle sık sık kesintiye uğrayan Libya petrol üretimi, bu gelişmeyle birlikte son 13 yılın en güçlü performansına ulaşmış oldu.
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