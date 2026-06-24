Türkiye’nin en zengin iş insanından herkesi şaşırtan hamle: O şirkete 80 milyon lira avans koydu
Türkiye’nin en zengin iş insanı konumunda bulunan Astor Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'den flaş bir hamle geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’nin en zengin iş insanı konumunda bulunan Astor Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'den flaş bir hamle geldi.
Tekreferans'ta yer alan habere göre Forbes’in Mayıs 2026’da açıkladığı listeye göre 5,2 milyar dolarlık serveti ile Türkiye’nin en zengini olan Astor Enerji’nin Sahibi Şanlıurfalı iş insanı Feridun Geçgel, bugün sürpriz bir operasyona imza atarak İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Kaplamin Ambalaj şirketine 80 milyon TL yatırım yaptı.
Kardeşi Enver Geçgel ile beraber Kaplamin hisselerinin yaklaşık yüzde 42’sini elinde tutan Feridun Geçgel, kardeşiyle beraber herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride gerçekleşecek ilk sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 160 milyon TL tutarında sermaye avansını Kaplamin’in banka hesabına yatırdı.
Kaplamin’den yapılan açıklamada, “Feridun Geçgel tarafından 80 milyon TL, Enver Geçgel tarafından ise 80 milyon TL tutarında ödeme yapılmıştır. Ortaklarımız tarafından önceden verilen 973 milyon 495 bin 96,76 TL tutarındaki sermaye avansı ile birlikte ödenen toplam sermaye avansı tutarı 1 milyar 133 milyon 495 bin 096,76 TL olmuştur” denildi.
Çukurova Holding'e ait Kaplamin firması geçen yıl Eylül ayında yaklaşık 19 milyon dolara el değiştirdi. Bir zamanlar Türkiye’nin en zengini olan Mehmet Emin Karamehmet'in kurucusu olduğu Kaplamin, Atkasan ve Selkasan gibi şirketlerle entegre çalışan Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketlerinden biri.
1976 yılından bu yana Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sanayi tesisinin hisselerini Geçgel kardeşler ile beraber Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir ve Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 18,9 milyon dolara (o dönemin parasıyla 774 milyon TL) satın almıştı.
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