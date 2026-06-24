Türkiye’nin en zengin iş insanından herkesi şaşırtan hamle: O şirkete 80 milyon lira avans koydu

Kaplamin’den yapılan açıklamada, “Feridun Geçgel tarafından 80 milyon TL, Enver Geçgel tarafından ise 80 milyon TL tutarında ödeme yapılmıştır. Ortaklarımız tarafından önceden verilen 973 milyon 495 bin 96,76 TL tutarındaki sermaye avansı ile birlikte ödenen toplam sermaye avansı tutarı 1 milyar 133 milyon 495 bin 096,76 TL olmuştur” denildi.