Gündem
9
Yeniakit Publisher
Tekirdağ'da ciddi su sıkıntısı: Kuraklık alarmı! 20 günlük su kaldı... Su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tekirdağ'da ciddi su sıkıntısı: Kuraklık alarmı! 20 günlük su kaldı... Su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

Tekirdağ'ın Naip Barajı'nda su seviyesi ölü hacmin yüzde 1'in altına düştü, 20 günlük su kaldığı açıklandı.

7
#1
#1

Foto - Tekirdağ'da ciddi su sıkıntısı: Kuraklık alarmı! 20 günlük su kaldı... Su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Ali Şişmanlar, "Son güncel verilere göre DSİ'den aldığımız bilgilere göre Naip Barajı'nda ölü hacimde yaklaşık 20 günlük suyumuz kaldı" söyledi.

#2
#2

Foto - Tekirdağ'da ciddi su sıkıntısı: Kuraklık alarmı! 20 günlük su kaldı... Su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

Tekirdağ'ın 210 bin nüfuslu merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın içme suyunu karşılayan Naip Barajı, kurak ve yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle kuruma noktasına geldi. Su seviyesinin yüzde 1'in altına düştüğü barajda, ağaç kökleri ortaya çıktı, adacıklar oluştu.

#3
#3

Foto - Tekirdağ'da ciddi su sıkıntısı: Kuraklık alarmı! 20 günlük su kaldı... Su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

Kuruyan kısımlarda su altında bulunan yapılar ortaya çıktığı baraj dronla görüntülendi.TESKİ Genel Müdürü Ali Şişmanlar, "Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçemize su sağlayan Naip Barajı ve Yazır Göleti'nde su seviyeleri ölü hacmin altında. Son güncel verilere göre DSİ'den aldığımız bilgilere göre Naip Barajı'nda ölü hacimde yaklaşık 20 günlük suyumuz kaldı.

#4
#4

Foto - Tekirdağ'da ciddi su sıkıntısı: Kuraklık alarmı! 20 günlük su kaldı... Su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

Yazır Göleti'nde de ölü hacmin su alma yapısının altına düştüğümüz tespit edildi. 20 milyon metreküp su hacmi olan Naip Barajı'nda yaklaşık 350 bin metreküp civarında bir su kaldığı DSİ tarafından bize iletildi.

#5
#5

Foto - Tekirdağ'da ciddi su sıkıntısı: Kuraklık alarmı! 20 günlük su kaldı... Su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

Buna bağlı olarak biz buradan aldığımız suları en minimum seviyede tutuyoruz. Yüzey sularından beslenen mahallelerimizde sıkıntı yaşanmasın diye diğer yer altı sularından sağladığımız bölgelerden takviye ederek bu 20 günlük süreyi uzatmaya çalışıyoruz" dedi.

#6
#6

Foto - Tekirdağ'da ciddi su sıkıntısı: Kuraklık alarmı! 20 günlük su kaldı... Su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

Yağışların olmaması durumunda şehirde zaman zaman planlı kesintilerin yapılacağını belirten Şişmanlar, "Ancak eğer yağışlar olmazsa, bu koşullar devam ederse ve yüzey suyu alamazsak şehirde su kesintileri, planlı su kesintileri uygulamak zorunda kalacağız. Bu kaçınılmaz bir yol gözüküyor. Bunun kısa vadeli olması için diğer su kaynaklarımızı artırmak ve iletim hatlarını yenilemek anlamında proje çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor.

#7
#7

Foto - Tekirdağ'da ciddi su sıkıntısı: Kuraklık alarmı! 20 günlük su kaldı... Su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

Hizmet alım yöntemiyle ihale ederek bu hatların kapasitelerini büyüterek şehrimize su vermek için elimizden geleni 7/24 yapmaya çalışıyoruz" dedi.Şişmanlar, Türkmenli Göleti'nde de suyun tamamen tükendiğini belirterek, "Şu anda Marmaraereğlisi bölgesinde yazın kısmi bazı mahallelerde su sıkıntısı yaşadığımız yerdi. Türkmenli Göleti'nde hiç su yok. Şu anda Türkmenli Göleti'ni hiç kullanamadık ama bunlarla ilgili eğer bu kış sezonunda yağış ve kar gelirse ve su birikimi olursa DSİ ve ilgili birimlerle yazışmalarımız devam ediyor.

#8
#8

Foto - Tekirdağ'da ciddi su sıkıntısı: Kuraklık alarmı! 20 günlük su kaldı... Su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

İl Su Kuraklık Komisyonu'nun tekrar toplanmasıyla ilgili talebimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikli olarak şehre içme ve kullanma amaçlı suyun verilmesi, sulu tarımın en minimuma indirilmesi yönünde taleplerimiz ve görüşmelerimiz var" diye konuştu.Şişmanlar, Çokal Barajı'ndan su taşıma projesine başladıklarını söyleyerek, "Önemli projelerimizden biri de hemen yanı başımızda bulunan Çokal Barajı'nda yüzde 53 doluluk olması. DSİ'den aldığımız bilgilere göre yaklaşık 100 milyon metreküpün üzerinde bir su hacmi var. Bununla ilgili de proje çalışmamızı başlattık. Ama tabii bu biraz uzun sürecek bir proje. Öngörümüz 1-1,5 yıl içerisinde 1,5-2 milyarlık bir yatırımla o suyu Süleymanpaşa'ya kazandırmaya çalışıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu sorunları yaşamayalım" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fayi

İmamoglunu çıkarmamak lazım.Eminim yağmurun yagmamsinida o sagliyordur.Hicbirsey olmadiysada,muhakkat bir şey olmuştur.!Hapislerde curusun İmamoğlu!

harun

bunu firsata cevirip su havzalarinda buyuk bir temizlik hareketi baslatabiliriz kuraklik bittiginde tertemiz bir su haavzasi ve temiz bir dogaya kavusmak iicin buyuk bir firsat tabii bunu ne dusunecek nede uygulayacak millet var bizde her seyleri yalan dolan hile uckagit sonrada niye yagmur yagmiyor...
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
