  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Fiyat artıyor, tanesi 5 lira keyfim yerinde' demişti! Yumurta çiftliği açan Coşkun Sabah'tan şok karar

Emre Belözoğlu’ndan akılalmaz çıkış: Tartışma çıkartacak karar verildi: Yeni görüntüler resmen duyuruldu...

Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

Avrupa ülkesinden akılalmaz çıkış: ABD Türkiye yüzünden F-35'lerimizi rehin aldı, bize vermiyor

Bunu da gördük! Ekrem’in yeni reklam malzemesi Şehit

NASA paylaştı! Uranüs hiç bu kadar yakından görülmemişti

ABD ve İsrail'in gözü kulağı Tekirdağ semalarında! Tamı tamına 24 saattir Bayraktar TB3'ü takipteler, hala havada

Tartışma çıkartacak karar verildi! Yüzde 25 kira zam sınırıyla ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeni karar resmen duyuruldu! Toplu ulaşımı ücretsiz kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar dikkat

Türkler Almanya'dan sonra rotayı oraya çevirdi! Çalışmak için akın akın gidiyorlar! Aylık kazançları dudak uçuklatıyor
Aktüel
24
Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

2023-12-20 15:50:43
Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

2024 yılı için geri sayım başladı. Yeni sene öncesinde bu yıl dijital basında en çok yer alan kişi ve olaylar açıklandı.

#1
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

1 Ocak-15 Aralık 2023 tarihlerinde 30 bini aşkın çevrimiçi mecrada yayımlanan 65,9 milyon haberi analiz eden B2Press, dijital basının 2023 özetini açıkladı.

#2
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

Online PR servisi, Dijital Basın Raporu-2023 ile birlikte hakkında en çok haber yapılan olay, durum ve siyasi kimlikleri ortaya koydu. Doğal afetler, seçim haftaları ve uluslararası krizler, kamuoyunun en çok dikkatini çeken haberlere konu oldu.

#3
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

En çok haber, seçimlerin hemen ardından 15 Mayıs haftasında yayınlanırken onu sırasıyla seçimin ikinci turunu takip eden 29 Mayıs haftası ve depremlerin meydana geldiği 6 Şubat haftası izledi.

#4
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

HER GÜN ORTALAMA 7 BİN DEPREM HABERİ YAYINLANDI 6 Şubat’ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler, 2023’te dijital basında hakkında en çok haber yapılan olay oldu. Yıl boyunca 2,2 milyon, her gün ortalama 7 bin deprem haberi yayınlandı. Mayıs ayındaki Genel Seçimler 1 milyon haberle bu yılın en’lerinde ikinci sıraya yerleşirken, her gün ortalama 3 bin 111 seçim haberi yayınlandı. Kökleri 75 yıl öncesine kadar uzayan ve 7 Ekim’de Hamas’ın yaptığı bir saldırıyla yeniden harlanan Filistin-İsrail krizi ise 642 bini aşkın haberle 2023’te dijital basında en çok haber yapılan olaylar arasında üçüncü sırada konumlandı. 2023’te dijital basında en çok ele alınan ilk 10 konu ve toplam haber sayıları şu şekilde açıklandı:

#5
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

“1- 6 Şubat depremleri (2.207.650),

#6
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

2- 2023 Genel Seçimleri (1.085.992),

#7
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

3- Filistin-İsrail Savaşı (642.622),

#8
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

4- Enflasyon (492.848),

#9
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

5- Türkiye Yüzyılı Vizyonu (446.863),

#10
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

6- Millet İttifakı (417.924),

#11
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

8- Merkez Bankası faiz kararları (234.452),

#12
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

9- SİHA-İHA (218.072),

#13
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

10- TOGG (180.594).”

#14
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

2023’TE DİJİTAL BASINDA HABERLERE EN ÇOK KONU OLAN İLK 10 SİYASİ LİDER Konu olduğu haberler 2022'ye göre yüzde 1 artan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 milyon 166 bin 720 haberle 2023’te en çok konuşulan siyasi lider oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 42 artışla ikinci sıradaki yerini korurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 13 artışla üçüncülüğe yükseldi. Bu yıl en çok haber olan Türk siyasetçiler listesinde ilk 10'a yeni girenler ise Devlet Bahçeli, Ali Yerlikaya, Mansur Yavaş ve Mehmet Şimşek oldu. 2023’te dijital basında en çok konuşulan ilk 10 siyasi lider ve konu oldukları toplam haber sayıları ise şöyle açıklandı: “1- Recep Tayyip Erdoğan (2.166.720),

#15
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

2-Kemal Kılıçdaroğlu (885.956),

#16
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

3- Ekrem İmamoğlu (366.174),

#17
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

4- Meral Akşener (326.439),

#18
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

5- Devlet Bahçeli (237.427),

#19
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

6- Ali Yerlikaya (204.990),

#20
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

7- Tunç Soyer (204.205),

#21
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

8- Mansur Yavaş (198.970),

#22
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

9- Süleyman Soylu (184.517),

#23
Foto - Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

10- Mehmet Şimşek (180.338).” Kaynak: Haber Global

Erdoğan
Gündem

Erdoğan "Bedelini ağır öderler" demişti... MOSSAD ne mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MOSSAD'ın, Hamas üyelerine suikast hazırlığı yaptığı iddiaları için “Bedelini ağır öderler” demişti. Çekya basını İsr..
Meral Akşener'e bir şok daha! O kurumu 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti
Gündem

Meral Akşener'e bir şok daha! O kurumu 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti

Mamak Kentsel Dönüşüm projesinde PORTAŞ üzerinden yapılan ihalelerde yaşanan usulsüzlükler belgeleri ile gün yüzüne çıkarılmıştı. Sayıştay r..
Selden etkilenen Somali’ye Türkiye’den destek
Aktüel

Selden etkilenen Somali’ye Türkiye’den destek

Somali’de yoğun yağışlar sebebiyle meydana gelen nehir taşkınları, ülkede büyük sellere sebep oldu. 2,5 milyon kişinin sellerden etkilendiği..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şok uyarı: 31 Aralık 21.30'da bunu yapın! Yapmazsanız öyle şeyler olacak ki...

Cübbeli Ahmet Hoca'dan şok uyarı: 31 Aralık 21.30'da bunu yapın! Yapmazsanız öyle şeyler olacak ki...
Çökertemediniz gitti! Daron Acemoğlu yine kafayı çıkardı
Ekonomi

Çökertemediniz gitti! Daron Acemoğlu yine kafayı çıkardı

Dört yıldır Türkiye’nin ekonomisinin çökmek üzere olduğu yalanıyla laf kalabalığı yapan Daron Acemoğlu yine kafayı çıkardı...
100 milyon dolarlık 'kıyamet sığınağı'... Önce Zuckerberg, şimdi de Bezos: Milyarderler neye hazırlanıyor?
Gündem

100 milyon dolarlık 'kıyamet sığınağı'... Önce Zuckerberg, şimdi de Bezos: Milyarderler neye hazırlanıyor?

Dünyanın en zengin isimleri, dolar milyarderlerinin peş peşe 'kıyamet sığınağı' hazırlığı içine girmeleri akıllarda soru işaretine neden old..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23