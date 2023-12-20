Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

2023’TE DİJİTAL BASINDA HABERLERE EN ÇOK KONU OLAN İLK 10 SİYASİ LİDER Konu olduğu haberler 2022'ye göre yüzde 1 artan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 milyon 166 bin 720 haberle 2023’te en çok konuşulan siyasi lider oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 42 artışla ikinci sıradaki yerini korurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 13 artışla üçüncülüğe yükseldi. Bu yıl en çok haber olan Türk siyasetçiler listesinde ilk 10'a yeni girenler ise Devlet Bahçeli, Ali Yerlikaya, Mansur Yavaş ve Mehmet Şimşek oldu. 2023’te dijital basında en çok konuşulan ilk 10 siyasi lider ve konu oldukları toplam haber sayıları ise şöyle açıklandı: “1- Recep Tayyip Erdoğan (2.166.720),