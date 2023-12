Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

HER GÜN ORTALAMA 7 BİN DEPREM HABERİ YAYINLANDI 6 Şubat’ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler, 2023’te dijital basında hakkında en çok haber yapılan olay oldu. Yıl boyunca 2,2 milyon, her gün ortalama 7 bin deprem haberi yayınlandı. Mayıs ayındaki Genel Seçimler 1 milyon haberle bu yılın en’lerinde ikinci sıraya yerleşirken, her gün ortalama 3 bin 111 seçim haberi yayınlandı. Kökleri 75 yıl öncesine kadar uzayan ve 7 Ekim’de Hamas’ın yaptığı bir saldırıyla yeniden harlanan Filistin-İsrail krizi ise 642 bini aşkın haberle 2023’te dijital basında en çok haber yapılan olaylar arasında üçüncü sırada konumlandı. 2023’te dijital basında en çok ele alınan ilk 10 konu ve toplam haber sayıları şu şekilde açıklandı: