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Tevekkül dolu gol sevinciyle takdir toplamıştı! Arda Güler'den hafız adaylarına anlamlı jest

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Tevekkül dolu gol sevinciyle takdir toplamıştı! Arda Güler'den hafız adaylarına anlamlı jest

İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, hafız adaylarına anlamlı bir jest yaptı.

#1
Foto - Tevekkül dolu gol sevinciyle takdir toplamıştı! Arda Güler'den hafız adaylarına anlamlı jest

Bolu’nun gururu olan ve dünya futbolunda adından söz ettiren Arda Güler, memleketi Bolu’nun Mengen ilçesindeki çocuklara moral veren bir sürprize imza attı.

#2
Foto - Tevekkül dolu gol sevinciyle takdir toplamıştı! Arda Güler'den hafız adaylarına anlamlı jest

Mengen İlçe Müftülüğü Hafızlık Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrencilere imzalı formasını gönderen başarılı futbolcu, miniklerin yüzünü güldürdü.

#3
Foto - Tevekkül dolu gol sevinciyle takdir toplamıştı! Arda Güler'den hafız adaylarına anlamlı jest

Güler’in gönderdiği imzalı formayı teslim alan öğrenciler, büyük sevinç ve heyecan yaşadı.

#4
Foto - Tevekkül dolu gol sevinciyle takdir toplamıştı! Arda Güler'den hafız adaylarına anlamlı jest

Milli futbolcunun bu jesti hafızlık eğitimi alan minikler için unutulmaz bir hatıra olurken, öğrenciler de Arda Güler’e teşekkür ederek kariyerinde başarı temennisinde bulundu.

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