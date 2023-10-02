TEI sıcak gelişmeyi duyurdu! TEI yeni açıklamayı yaptı… Bu kez onu işaret etti!

Bu özgün ürünlerde özgün motorların kullanılmasını sağlama gibi önemli bir sorumlulukları bulunduğuna değinen Öztürk, "Bu görevlendirmeyle iki şirket arasında daha uyumlu, etkin bir çalışma yapılmasının öngörüldüğünü düşünüyorum. Elimden geldiğince bu özgün ürünlerin yine TEI'nin özgün projeleriyle hızla hayata geçirilmesi için çalışacağız. Faaliyetleri takip edeceğiz, hızlandıracağız. Savunma Sanayii Başkanımız önümüzdeki yıllarda mutlaka ve mutlaka kendi motorlarımızı görmek istiyor." dedi. TEI'nin geliştirdiği PD170 motorunun AKSUNGUR İHA ile 35 saat uçuş gerçekleştirdiğini vurgulayan Öztürk, "300 saatlik uçuş periyodunu tamamlamaya çalışıyoruz. Oldukça başarılı bir motor. Önümüzdeki yıllarda bu motoru kendi özgün ürünlerimizde kullanmayı ve ihraç etmeyi bekliyoruz. Çünkü bu platformların tasarımı, üretimi bize ait, motorları da bize ait olmalı diyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.