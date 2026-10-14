Türkiye'den savaş helikopteri alıyorlardı: Polonya ile anlaştılar, Black Hawk helikopteri alacaklar
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den çok sayıda ATAK helikopteri tedarik eden Asya ülkesinin yeni tercihi Polonya oldu. İşte detaylar...
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Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den çok sayıda ATAK helikopteri tedarik eden Asya ülkesinin yeni tercihi Polonya oldu. İşte detaylar...
GDH Haber'de yer alan habere göre, Polonya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Rafał Leśkiewicz, iki ülke liderleri arasındaki görüşmelerin ardından Filipinler'in ilave helikopter siparişi verme ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos Jr. arasında Manila'da gerçekleştirilen görüşmelerde, yeni helikopter tedariki ve savunma sanayii iş birliği ele alındı. Görüşmelerde helikopterlerin Filipinler'de ortak üretimi, montajı ve bakımına yönelik olası iş birlikleri de değerlendirildi.
Filipinler, Polonya'daki PZL Mielec tesislerinde üretilen S-70i Black Hawk helikopterlerinden bugüne kadar toplam 48 adet teslim aldı. İlk olarak Haziran 2019'da 241,4 milyon dolar karşılığında 16 helikopter sipariş edildi. Şubat 2022'de ise 624 milyon dolar değerinde 32 helikopterlik ikinci anlaşma imzalandı. Son 7 helikopterin 26 Ağustos 2026'da teslim edilmesiyle ikinci sözleşme tamamlandı. Haziran 2021'de bir helikopterin kaybedilmesinin ardından Filipinler Hava Kuvvetlerinin envanterinde 47 adet S-70i bulunuyor.
Filipinler heyetinin PZL Mielec tesislerini ziyaret etmesinin ardından iki ülke arasında helikopter üretimine yönelik iş birliği seçenekleri gündeme geldi. Görüşmelerde yerel montaj, parça üretimi ve bakım faaliyetleri değerlendirildi. Ancak henüz yeni bir tedarik veya ortak üretim anlaşması imzalanmadı. İlave helikopterlerin sayısı, sözleşme bedeli ve teslimat takvimi de açıklanmadı.
Lockheed Martin, 8 Ekim 2026'da Filipinler Savunma Bakanlığı ile S-70i tam uçuş simülatörü ve sanal bakım eğitim sistemi tedariki için sözleşme imzaladı. Anlaşma, 2032 yılına kadar yedek parça ve idame desteğini de kapsıyor. Filipinler, mevcut helikopter filosunun eğitim ve bakım altyapısını geliştirirken yeni S-70i tedarikine yönelik görüşmelerini sürdürüyor.
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