  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yüzde 50 hibeyle üretime başladılar! Kentten köye dönüp kendi çiftliklerini kurdular Yüksek darbelere koruma kalkanı: İHA ve SİHA’lara yerli zırh Demokratların planı ifşa oldu! Donald Trump şimdi hapı yuttu Artık her yerde rastlıyoruz: Artan asimetrik gülüşlerin sebebi ve çözümü ne? Tepki topladı: 32 dakika sahada kaldı ve sıfır çekti! Leroy Sane'nin Barcelona maçında verdiği görüntü... Sessizliğini bozan taraftar şaşkın: Beşiktaş'ta Vlahovic şoku! Antrenmanda neden yok? Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek! Hızlı tren Karadeniz ile Akdeniz’i buluşturacak Fulya Öztürk Azerbaycan konusunda sessizliğini bozdu
Teknoloji-Bilişim
10
Yeniakit Publisher
Bayraktar TB3 tedariki kesinleşti: Yıl sonuna kadar 6 tane alacaklar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bayraktar TB3 tedariki kesinleşti: Yıl sonuna kadar 6 tane alacaklar

Bayraktar TB3'ü satışı resmen gerçekleşti. İnsansız hava araçları Avrupa ülkesinin ordusunda göreve başlıyor. Teslimatlar yıl sonuna kadar tamamlanacak.

#1
Foto - Bayraktar TB3 tedariki kesinleşti: Yıl sonuna kadar 6 tane alacaklar

İtalya Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB3'ün satın alındığını duyurdu. Baykar ve Leonardo ortaklığındaki LBA Systems şirketince üretilen 'TB3 ikizi' Astore Levante (Şark Şahini) ilk olarak hava kuvvetlerinde hizmet verecek. İtalyan ordusunda ROKETSAN mühimmatlarını kullanacak TB3 daha sonra İtalyan donanması envanterine de girecek.

#2
Foto - Bayraktar TB3 tedariki kesinleşti: Yıl sonuna kadar 6 tane alacaklar

Dünyanın en büyük SİHA/İHA üreticisi Baykar ile Leonardo ortaklığındaki LBA Systems şirketi tarihi bir başarıya imza attı. ayraktar TB3’ün İtalya için özel olarak geliştirilen versiyonu Astore Levante (Şark Şahini), İtalya Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmeye hazırlanıyor.

#3
Foto - Bayraktar TB3 tedariki kesinleşti: Yıl sonuna kadar 6 tane alacaklar

Roma’da düzenlenen "Bir Sistem Kuralım. Bugünü Savunalım, Geleceği Planlayalım" konulu konferansta açıklamalarda bulunan İtalya Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Antonio Conserva, satın alma sürecinin başladığını doğruladı. General Conserva, ilk etapta 6 adet SİHA ve 3 adet kontrol istasyonunun sipariş edildiğini, sertifikasyon sürecinin ise 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu. İtalyan general Antonio Conserva, TB3'ün İtalyan sürümü Astore Levante'nin hangi mühimmatları kullanacağına ilişkin henüz bir karar almadıklarını bildirdi.

#4
Foto - Bayraktar TB3 tedariki kesinleşti: Yıl sonuna kadar 6 tane alacaklar

İtalya’nın, envanterden çıkarılan Amerikan yapımı MQ-1C Predator-A insansız hava araçlarının yerini Astore Levante (TB3) platformuyla doldurmayı planladığı belirtiliyor. İtalyan savunma haber ağı RID’nin değerlendirmelerine göre yeni platform, operasyonel kabiliyetleri ve farklı görevlerde kullanılabilmesi sayesinde Predator’un yerini alabilecek bir alternatif olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Bayraktar TB3 tedariki kesinleşti: Yıl sonuna kadar 6 tane alacaklar

Astore Levante’nin silah konfigürasyonunda Türk savunma sanayisinin geliştirdiği mühimmatlar dikkat çekiyor. Platform, Temmuz 2026’da İngiltere’de düzenlenen Farnborough Havacılık Fuarı’nda, ROKETSAN’ın MAM ailesine ait akıllı mühimmatları ve Baykar tarafından geliştirilen KEMANKEŞ-1 mini seyir füzesiyle birlikte sergilendi.

#6
Foto - Bayraktar TB3 tedariki kesinleşti: Yıl sonuna kadar 6 tane alacaklar

Bununla birlikte, İtalyan versiyonunun silah ve görev sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. MBDA ve İtalya’daki çeşitli savunma sanayisi şirketleriyle yürütülen görüşmelerin, platformun yerli sistemlerle entegrasyonuna katkı sağlaması bekleniyor. Astore Levante’nin kullanım alanı yalnızca silahlı operasyonlarla sınırlı değil. İHA'nın istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevlerinde değerlendirilmesi, ayrıca insansız hava aracı pilotlarının eğitiminde kullanılması öngörülüyor. Bu çok yönlü yapı, platformun İtalyan silahlı kuvvetleri açısından farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek bir çözüm olmasını sağlayabilir.

#7
Foto - Bayraktar TB3 tedariki kesinleşti: Yıl sonuna kadar 6 tane alacaklar

Astore Levante’nin ilk aşamada İtalya Hava Kuvvetleri bünyesinde hizmete girmesi, ilerleyen süreçte ise İtalyan Donanması tarafından kullanılması planlanıyor. Platformun donanma envanterine katılması durumunda, kısa pistli gemilerden operasyon yapabilen Bayraktar TB3'ün kabiliyetleri sayesinde Cavour uçak gemisinde görev alması gündeme gelecek. Türk Bayraktar TB3’ün temel tasarımını esas alan Astore Levante, İtalyan savunma sanayisinin geliştirdiği sensör ve görev sistemleriyle farklılaşıyor. Bu entegrasyonun, platformun deniz üzerindeki gözetleme, keşif ve operasyonel farkındalık kapasitesini artırması hedefleniyor.

#8
Foto - Bayraktar TB3 tedariki kesinleşti: Yıl sonuna kadar 6 tane alacaklar

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilecek şekilde tasarlanan Bayraktar TB3’ün temel alınması, Astore Levante’ye deniz konuşlu operasyonlar açısından önemli bir potansiyel kazandırıyor. Türk platformunun uçuş özellikleri ile İtalyan sensör ve elektronik sistemlerinin bir araya getirilmesi, özellikle uçak gemisi merkezli deniz operasyonlarında gözetleme, keşif ve elektronik destek görevleri açısından yeni imkânlar sunabilir.

#9
Foto - Bayraktar TB3 tedariki kesinleşti: Yıl sonuna kadar 6 tane alacaklar

Temmuz 2026’da Farnborough’da tanıtılan Astore Levante, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, platformun envantere giriş takvimi, sistem entegrasyonunun kapsamı ve Cavour uçak gemisindeki operasyonel kullanımına ilişkin ayrıntıların kesinleşmesi, projenin gelecekteki seyrini belirleyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ankara Abisi' maskesiyle 2 milyarlık dev vurgun! Yardım derneği kılıfıyla kara para aklamışlar!
Gündem

'Ankara Abisi' maskesiyle 2 milyarlık dev vurgun! Yardım derneği kılıfıyla kara para aklamışlar!

Sosyal medyada yürüttükleri "yardım kampanyaları" ve "sosyal sorumluluk projeleri" ile tanınan "Ankara Abisi" lakaplı Yasin Oyanık ve sosyal..
Yağ yakan hibiskus şerbeti! İşte Yağları cayır cayır yakan en güçlü diyet içeceği
Kadın - Aile

Yağ yakan hibiskus şerbeti! İşte Yağları cayır cayır yakan en güçlü diyet içeceği

Yağ yakan hibiskus şerbeti vücuttaki yağları bir ilaç gibi etkisiz hale getiriyor. Yağların sona ermesi için ne gerektiğini adım adım anlatt..
Sekülerlerin maşası Düşünbil’den AK Parti sonrası için skandal planlar: İmam Hatipleri kapatıp Diyanet’i kaldıracağız!
Gündem

Sekülerlerin maşası Düşünbil’den AK Parti sonrası için skandal planlar: İmam Hatipleri kapatıp Diyanet’i kaldıracağız!

Sol yanlısı, kemalist ve iktidar karşıtı muhalif isimleri bünyesinde toplayarak CHP zihniyetinin arka bahçesine dönüşen Düşünbil Dergisi, AK..
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ‘yalnız değilsin’ notuyla çelenk gönderen Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Spor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ‘yalnız değilsin’ notuyla çelenk gönderen Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem soruşturmalarının gölgesinde ‘yalnız değilsin’ notuyla çelenk gönderip..
Suudilerin, Katarlıların sermayesi para değil mi? Rus Abramoviç arazi aldı, Fatih Altaylı havalara uçtu
Gündem

Suudilerin, Katarlıların sermayesi para değil mi? Rus Abramoviç arazi aldı, Fatih Altaylı havalara uçtu

Suriyeli göçmenler Türkiye’den arazi alırken itiraz eden, başta Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere ülkemize Müslüman ülkelerden sermaye ge..
Trump: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygım var!
Dünya

Trump: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygım var!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye'yi Husilere karşı oluşturulacak koalisyona davet edip e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23