Bayraktar TB3 tedariki kesinleşti: Yıl sonuna kadar 6 tane alacaklar
Bayraktar TB3'ü satışı resmen gerçekleşti. İnsansız hava araçları Avrupa ülkesinin ordusunda göreve başlıyor. Teslimatlar yıl sonuna kadar tamamlanacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bayraktar TB3'ü satışı resmen gerçekleşti. İnsansız hava araçları Avrupa ülkesinin ordusunda göreve başlıyor. Teslimatlar yıl sonuna kadar tamamlanacak.
İtalya Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB3'ün satın alındığını duyurdu. Baykar ve Leonardo ortaklığındaki LBA Systems şirketince üretilen 'TB3 ikizi' Astore Levante (Şark Şahini) ilk olarak hava kuvvetlerinde hizmet verecek. İtalyan ordusunda ROKETSAN mühimmatlarını kullanacak TB3 daha sonra İtalyan donanması envanterine de girecek.
Dünyanın en büyük SİHA/İHA üreticisi Baykar ile Leonardo ortaklığındaki LBA Systems şirketi tarihi bir başarıya imza attı. ayraktar TB3’ün İtalya için özel olarak geliştirilen versiyonu Astore Levante (Şark Şahini), İtalya Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmeye hazırlanıyor.
Roma’da düzenlenen "Bir Sistem Kuralım. Bugünü Savunalım, Geleceği Planlayalım" konulu konferansta açıklamalarda bulunan İtalya Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Antonio Conserva, satın alma sürecinin başladığını doğruladı. General Conserva, ilk etapta 6 adet SİHA ve 3 adet kontrol istasyonunun sipariş edildiğini, sertifikasyon sürecinin ise 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu. İtalyan general Antonio Conserva, TB3'ün İtalyan sürümü Astore Levante'nin hangi mühimmatları kullanacağına ilişkin henüz bir karar almadıklarını bildirdi.
İtalya’nın, envanterden çıkarılan Amerikan yapımı MQ-1C Predator-A insansız hava araçlarının yerini Astore Levante (TB3) platformuyla doldurmayı planladığı belirtiliyor. İtalyan savunma haber ağı RID’nin değerlendirmelerine göre yeni platform, operasyonel kabiliyetleri ve farklı görevlerde kullanılabilmesi sayesinde Predator’un yerini alabilecek bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Astore Levante’nin silah konfigürasyonunda Türk savunma sanayisinin geliştirdiği mühimmatlar dikkat çekiyor. Platform, Temmuz 2026’da İngiltere’de düzenlenen Farnborough Havacılık Fuarı’nda, ROKETSAN’ın MAM ailesine ait akıllı mühimmatları ve Baykar tarafından geliştirilen KEMANKEŞ-1 mini seyir füzesiyle birlikte sergilendi.
Bununla birlikte, İtalyan versiyonunun silah ve görev sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. MBDA ve İtalya’daki çeşitli savunma sanayisi şirketleriyle yürütülen görüşmelerin, platformun yerli sistemlerle entegrasyonuna katkı sağlaması bekleniyor. Astore Levante’nin kullanım alanı yalnızca silahlı operasyonlarla sınırlı değil. İHA'nın istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevlerinde değerlendirilmesi, ayrıca insansız hava aracı pilotlarının eğitiminde kullanılması öngörülüyor. Bu çok yönlü yapı, platformun İtalyan silahlı kuvvetleri açısından farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek bir çözüm olmasını sağlayabilir.
Astore Levante’nin ilk aşamada İtalya Hava Kuvvetleri bünyesinde hizmete girmesi, ilerleyen süreçte ise İtalyan Donanması tarafından kullanılması planlanıyor. Platformun donanma envanterine katılması durumunda, kısa pistli gemilerden operasyon yapabilen Bayraktar TB3'ün kabiliyetleri sayesinde Cavour uçak gemisinde görev alması gündeme gelecek. Türk Bayraktar TB3’ün temel tasarımını esas alan Astore Levante, İtalyan savunma sanayisinin geliştirdiği sensör ve görev sistemleriyle farklılaşıyor. Bu entegrasyonun, platformun deniz üzerindeki gözetleme, keşif ve operasyonel farkındalık kapasitesini artırması hedefleniyor.
Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilecek şekilde tasarlanan Bayraktar TB3’ün temel alınması, Astore Levante’ye deniz konuşlu operasyonlar açısından önemli bir potansiyel kazandırıyor. Türk platformunun uçuş özellikleri ile İtalyan sensör ve elektronik sistemlerinin bir araya getirilmesi, özellikle uçak gemisi merkezli deniz operasyonlarında gözetleme, keşif ve elektronik destek görevleri açısından yeni imkânlar sunabilir.
Temmuz 2026’da Farnborough’da tanıtılan Astore Levante, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, platformun envantere giriş takvimi, sistem entegrasyonunun kapsamı ve Cavour uçak gemisindeki operasyonel kullanımına ilişkin ayrıntıların kesinleşmesi, projenin gelecekteki seyrini belirleyecek.
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