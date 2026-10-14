Youtuber Fatih Altaylı işi sulandırıyor! Yine UEFA'ya alıyorlardı diye konuştu...
Oturduğu yerden sallamayı adet edinen Youtuber Fatih Altaylı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili iddialarda bulundu.
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Oturduğu yerden sallamayı adet edinen Youtuber Fatih Altaylı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili iddialarda bulundu.
Youtuber Fatih Altaylı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetimdeki istifalara rağmen neden görevini sürdürmek istediğine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya attı. Hacıosmanoğlu'nun hedefinde UEFA yönetiminin bulunduğunu öne süren Altaylı, nisan ayına kadar koltuğunu korumak istemesinin arkasındaki hesabı anlattı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yönetim kurulu üyelerinin istifaları tartışılmaya devam ederken, youtuber Fatih Altaylı'dan İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında dikkat çeken bir kulis iddiası geldi.
13 Ekim tarihli köşe yazısında TFF yönetimindeki gelişmeleri değerlendiren Altaylı, Hacıosmanoğlu'nun görevde kalma isteğini UEFA'daki olası bir görevlendirmeyle ilişkilendirdi.
Altaylı, yakın çevresinden edindiğini belirttiği bilgilere dayanarak Hacıosmanoğlu'nun UEFA yönetiminde görev almayı hedeflediğini ileri sürdü.
“Hacıosmanoğlu'nun şu an tek arzusu kendini UEFA yönetimine atabilmek” diyen Altaylı, UEFA'nın seçimli genel kurulunun nisan ayında Astana'da yapılacağını yazdı.
Altaylı'ya göre Hacıosmanoğlu, bu tarihe kadar TFF Başkanlığı görevini koruyarak UEFA yönetimine aday olma imkânını sürdürmek istiyor. Altaylı, UEFA yönetimine aday olabilmek için ulusal federasyonda başkan veya başkan yardımcısı olma şartı bulunduğunu belirtti.
Hacıosmanoğlu'nun TFF'deki görevini kaybetmesi durumunda UEFA hedefinin de tehlikeye gireceğini savunan gazeteci, UEFA'da görev almasının kendisine Türkiye'deki olası eleştiri ve girişimler karşısında siyasi ve kurumsal bir koruma sağlayabileceği düşüncesinde olduğunu iddia etti. Bu değerlendirme, UEFA görevinin hukuki bir dokunulmazlık sağladığı anlamına gelmiyor.
Görevle ilgili masrafların ayrıca karşılanacağını yazan Altaylı, Hacıosmanoğlu'nun 22 Nisan'a kadar TFF Başkanlığı'nı sürdürmesi halinde UEFA yönetimi hedefi için fırsat yakalayabileceğini savundu.
Altaylı'nın UEFA hedefi, kulis girişimleri ve mali koşullara ilişkin iddiaları hakkında Hacıosmanoğlu cephesinden ne cevap geleceği merakla bekleniyor.
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