Youtuber Fatih Altaylı işi sulandırıyor! Yine UEFA'ya alıyorlardı diye konuştu...

Hacıosmanoğlu'nun TFF'deki görevini kaybetmesi durumunda UEFA hedefinin de tehlikeye gireceğini savunan gazeteci, UEFA'da görev almasının kendisine Türkiye'deki olası eleştiri ve girişimler karşısında siyasi ve kurumsal bir koruma sağlayabileceği düşüncesinde olduğunu iddia etti. Bu değerlendirme, UEFA görevinin hukuki bir dokunulmazlık sağladığı anlamına gelmiyor.