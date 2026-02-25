  • İSTANBUL
Spor
6
Yeniakit Publisher
Resmen tarih yazdı ve ayrılık kapıda gibi... Julian Alvarez mi Victor Osimhen mi?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Resmen tarih yazdı ve ayrılık kapıda gibi... Julian Alvarez mi Victor Osimhen mi?

Arsenal, Barcelona ve PSG'nin yaz dönemi için oluşturduğu forvet listesinin zirvesinde Julian Alvarez var...

1
#1
Foto - Resmen tarih yazdı ve ayrılık kapıda gibi... Julian Alvarez mi Victor Osimhen mi?

Aynı 3'lü, Victor Osimhen'in durumunu da takip ediyor.

#2
Foto - Resmen tarih yazdı ve ayrılık kapıda gibi... Julian Alvarez mi Victor Osimhen mi?

2026 yazında büyük bir ihtimalle forvet savaşları yaşanacak.

#3
Foto - Resmen tarih yazdı ve ayrılık kapıda gibi... Julian Alvarez mi Victor Osimhen mi?

Şu anda ayrılık şansı en yüksek isim; Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez... Arjantinli golcü, kupalar kazanabileceği bir kulübün formasını giymek istiyor. Arsenal, Barcelona ve PSG de bu konuda istekli...

#4
Foto - Resmen tarih yazdı ve ayrılık kapıda gibi... Julian Alvarez mi Victor Osimhen mi?

Atletico Madrid, 26 yaşındaki futbolcuyu 2024 yazında Manchester City'den transfer etmişti. O dönemde 75 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Alvarez, Haaland'ın gölgesinde kaldığı için City'den ayrılmak istiyordu. Bu kez de kupa hasreti ağır bastı!

#5
Foto - Resmen tarih yazdı ve ayrılık kapıda gibi... Julian Alvarez mi Victor Osimhen mi?

Arsenal, Barcelona ve PSG arasında hangisi Alvarez'i kadrosuna katarsa, diğerleri Victor Osimhen'e ağırlık verecek. Nijeryalı yıldızın Galatasaray'la 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi var. Yönetim onu satmayı kesinlikle düşünmüyor. Ancak oyuncu cephesinden bu yönde bir talep gelirse durum değişebilir...

