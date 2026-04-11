IHA Giriş Tarihi:

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan sergide Filistin vurgusu: ‘Gazzeli anne ve çocuklar için dünyaya ses ver’

Numan Kurtulmuş, İstanbul’daki sergi açılışında Filistin davasının Türkiye için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, “Filistin'i savunmak İstanbul'u savunmak gibidir. Kudüs'ü savunmak Ankara'yı savunmak gibidir” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da düzenlenen 'Gazzeli Anne ve Çocuklar İçin Dünyaya Ses Ver' temalı Hilal'in Işığında Karma Sanat Sergisi’nin açılış programına katıldı. Programda konuşan Kurtulmuş, "Bugün kim unutursa unutsun, dünyanın bütün milletleri sırt çevirirse çevirsin, bizim milletimiz asla Filistin davasına sırt çevirmeyecek, asla Filistin halkını hiçbir şart altında yalnız bırakmayacaktır. Filistin'i savunmak İstanbul'u savunmak gibidir. Kudüs'ü savunmak Ankara'yı savunmak gibidir. Zaferi illa bugün, illa gözümüzün gördüğü günde değil, zaferi yaptığımız ihlaslı, samimiyetli her gayretin sonunda zaten Allah’ın mukadder kılacağını bilerek hareket edeceğiz ve mutlaka zafere ulaşacağız. Filistin davasının yarım kalması asla düşünülemez, kabul edilemez" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türk Kızılay iş birliğiyle hayata geçirilen 'Hilal'in Işığında' sergisi, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açıldı. Açılış törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç, Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı. Gazze'deki kadın ve çocuklara yardım amacıyla düzenlenen ve 20 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek olan sergiden elde edilen gelir, bölgedeki insani yardım çalışmalarına aktarılacak.

KIZILAY, MİLLETİMİZİN MERHAMETİNİ DÜNYAYA YANSITIYOR: Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Öncelikle Kızılay’dan başlamak isterim. Kızılay Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından birisidir. Kızılay Türkiye'nin sadece bir sivil toplum kuruluşu değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel diplomasisinin dünyanın her yerinde görünen en önemli unsurlarından birisidir. Kızılay kuruluş olarak milletimizin, aziz milletimizin merhametini, yardımlaşmasını, dayanışmasını, mazlumlara elini uzatabilme kabiliyetini dünyanın her yerinde yansıtan önemli kuruluşlardan birisidir. Bir de meselenin Filistin yönü var. Filistin’le ilgili mesele ortaya çıktığı ilk günden itibaren, sadece Gazze'nin işgali ve orada başlatılan soykırımı kastetmiyorum, Filistin davasıyla ilgili yıllardır milletimizin verdiği büyük desteğin en görünür kurumlarından birisi de şüphesiz Kızılay’dır. Kızılay’da yıllardır, on yıllardır yaşanan haksızlıkların, işgallerin, Filistin halkına karşı yapılan zulmün ve baskının, onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında en görünür savunuculardan birisi de hiç şüphesiz Türk Kızılay’ıdır. Bundan dolayı da Filistin davasına vermiş oldukları bu görünür destekten dolayı da Kızılay'a yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

FİLİSTİN'İ SAVUNMAK İSTANBUL'U SAVUNMAK GİBİDİR: Kurtulmuş, “Filistin davası bizim milletimiz için milli bir davadır. Filistin davası uzakta, yardım edilmesi gereken dost ve kardeş coğrafyadaki bir halkın meselesi ve acısı olmanın çok ötesinde, milletimizin en önemli milli meselelerinden birisidir. Bazıları zaman zaman yıllardır hep sordular. 'Bu kadar çok Filistin'le niye ilgileniyorsunuz?' Filistin’le ilgilenmek, Filistin davasını bir milli mücadelenin parçası olarak görmek, Türk milletinin milli mefkuresinin bir parçasıdır. Filistin sadece Mescid-i Aksa dolayısıyla, yani ilk kıblemiz olan kutsal mekan dolayısıyla değil, her karışında ecdadın ayak izleri olması dolayısıyla da bizim milli davamızdır. Bugün onun için kim unutursa unutsun, dünyanın bütün milletleri sırt çevirirse çevirsin, bizim milletimiz asla Filistin davasına sırt çevirmeyecek, asla Filistin halkını hiçbir şart altında yalnız bırakmayacaktır. Filistin'i savunmak İstanbul'u savunmak gibidir. Kudüs'ü savunmak Ankara'yı savunmak gibidir. Dolayısıyla bu milli bilinçle hareket etmek ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek zorundayız. Şundan da hiç şüphe yoktur, şartlar ne kadar ağır ve tersi gibi görünse de Allah'ın izniyle bir gün nehirden denize özgür bir Filistin mutlaka kurulacak, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti var olacaktır. Bu sadece bir temenni değil, sadece bir siyasi retorik değil, aynı zamanda dünya siyasetinin bir realitesidir. Bu uğurda çalışacağız" ifadelerini kullandı.

ASLINDA İMTİHAN EDİLEN FİLİSTİN HALKI DEĞİL, BÜTÜN İNSANLIK: Kurtulmuş, "Özellikle Gazze'de yaşanan gelişmeler, bir taraftan baktığımızda büyük insani felaketleri ortaya çıkardı. Büyük gerçekten acıların, soykırımın, ufacık insanların. Her gün biz burada konuşurken, sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da Filistinlilerin katledildiğini biliyoruz, onların hayattan koparıldıklarını biliyoruz. Şartlar bu kadar ağır görünüyor. İsrail'in siyonist, sapkın ideolojiye sahip yönetimi arkasına dünyanın en büyük ordusunu almış olabilir, bu orduları da Ortadoğu coğrafyasına getirmiş olabilir. Ne yaparlarsa yapsınlar haklı olan bir dava mutlaka kazanır. Haklı olan dava Filistin'in davasıdır, Filistinlilerin davasıdır ve mutlaka kazanacaktır. Bu sürede aslında İsrail’in yayılmacı politikalarına başladığı günden beri devam ediyor ama bu süre içerisinde aslında sınava çekilen, aslında imtihan edilen Filistin halkı değil, bütün insanlık. Bütün insanlık tavrına göre bundan sonra insanlık tarihindeki yerini alacaktır. Filistin’e destek verenler, şartlar ne olursa olsun elindeki bütün imkanları kullanarak mazlum Filistin halkına destek olanlar, yardımcı olanlar tarihin altın sayfalarında yerini alacaktır. Yapabildiklerimizin sonuna kadar yapabilme mücadelesini verenler tarihin altın sayfalarında yerini alacaklardır" dedi.

FİLİSTİN DAVASININ YARIM KALMASI ASLA DÜŞÜNÜLEMEZ: Kurtulmuş son olarak, "Zaferi illa bugün, illa gözümüzün gördüğü günde değil, zaferi yaptığımız ihlaslı, samimiyetli her gayretin sonunda zaten Allah’ın mukadder kılacağını bilerek hareket edeceğiz ve mutlaka zafere ulaşacağız. Filistin davasının yarım kalması asla düşünülemez, kabul edilemez. Filistin davasının yarım kalması yeryüzünde insanlık davasının sınıfta kalması demektir. Buna asla rıza gösteremeyiz ve asla böyle olmayacaktır. Şartların olumsuz görünmesi de hiçbir şekilde bizleri üzüntüye ya da herhangi bir şekilde çaresizliğe iletmesin. Biz üzerimize düşeni yapacağız ve Cenab-ı Allah’ın takdiriyle, şehitlerimizin kanlarının bereketiyle, Filistin’in avuç dolusu ellerini Rabbine açıp o mazlum milletinin duasıyla ve inşallah bütün insanlığın mazlumlara verdiği destekle Filistin sonunda kazanacak" diye konuştu.

7 BÖLGEDE 7 İLİ DOLAŞACAK, GELİRİ KADIN VE ÇOCUKLARA AKTARILACAK: Kızılay Kadın İstanbul Merkezince hayata geçirilen proje kapsamında, hat sanatçısı Ömer Faruk Dere küratörlüğünde hazırlanan sergide, resimden ebruya, hattan çini ve tezhibe kadar pek çok farklı disiplinden eser bir araya getirildi. Toplam 241 sanatçının 300 eseriyle destek verdiği sergide, Gazze ve umut temaları işlendi. Serginin 'Hilalin Çocukları' bölümünde ise Kızılay’ın malzeme desteği sağladığı 23 çocuk sanatçının çalışmaları yer aldı. İlk gösterimini geçtiğimiz Kasım ayında TBMM Şeref Holü’nde yapan sergi, Ankara’nın ardından İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. İstanbul etabının ardından gezici bir kimlik kazanacak olan sergi; İzmir, Antalya, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon olmak üzere Türkiye’nin 7 bölgesindeki 7 farklı ilde ziyarete açılacak. Sergiden elde edilecek gelirin tamamı, Gazze’deki kadın ve çocuklara yönelik yürütülen yardım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kullanılacak. AKM Müzik Platformu’nda düzenlenen ‘Hilal'in Işığında’ sergisi, 20 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

