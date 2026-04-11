TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan sergide Filistin vurgusu: ‘Gazzeli anne ve çocuklar için dünyaya ses ver’

FİLİSTİN'İ SAVUNMAK İSTANBUL'U SAVUNMAK GİBİDİR: Kurtulmuş, “Filistin davası bizim milletimiz için milli bir davadır. Filistin davası uzakta, yardım edilmesi gereken dost ve kardeş coğrafyadaki bir halkın meselesi ve acısı olmanın çok ötesinde, milletimizin en önemli milli meselelerinden birisidir. Bazıları zaman zaman yıllardır hep sordular. 'Bu kadar çok Filistin'le niye ilgileniyorsunuz?' Filistin’le ilgilenmek, Filistin davasını bir milli mücadelenin parçası olarak görmek, Türk milletinin milli mefkuresinin bir parçasıdır. Filistin sadece Mescid-i Aksa dolayısıyla, yani ilk kıblemiz olan kutsal mekan dolayısıyla değil, her karışında ecdadın ayak izleri olması dolayısıyla da bizim milli davamızdır. Bugün onun için kim unutursa unutsun, dünyanın bütün milletleri sırt çevirirse çevirsin, bizim milletimiz asla Filistin davasına sırt çevirmeyecek, asla Filistin halkını hiçbir şart altında yalnız bırakmayacaktır. Filistin'i savunmak İstanbul'u savunmak gibidir. Kudüs'ü savunmak Ankara'yı savunmak gibidir. Dolayısıyla bu milli bilinçle hareket etmek ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek zorundayız. Şundan da hiç şüphe yoktur, şartlar ne kadar ağır ve tersi gibi görünse de Allah'ın izniyle bir gün nehirden denize özgür bir Filistin mutlaka kurulacak, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti var olacaktır. Bu sadece bir temenni değil, sadece bir siyasi retorik değil, aynı zamanda dünya siyasetinin bir realitesidir. Bu uğurda çalışacağız" ifadelerini kullandı.