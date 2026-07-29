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TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: Apar topar lazer silahı geliştirdiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: Apar topar lazer silahı geliştirdiler

Savaşın hararetli olduğu dönemde Bayraktar TB2 SİHA'lardan büyük darbe yiyen ülke insansız hava araçları teknolojisine karşı lazer silahı geliştirdi.

#1
Foto - TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: Apar topar lazer silahı geliştirdiler

Son günlerde Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıların yoğunluğu dikkat çekerken, Rusya’nın bu tehdide karşı lazer sistemlerini devreye soktuğu öne sürüldü. Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, lazer komplekslerinin halihazırda kullanıldığını ve onlarca dronun bu yöntemle düşürüldüğünü açıkladı.

#2
Foto - TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: Apar topar lazer silahı geliştirdiler

Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre, 24 saat içinde Rusya toprakları üzerinde 842 Ukrayna İHA’sı etkisiz hale getirildi. Bu sayı, 18 Haziran’da kaydedilen 992’lik rekora yaklaşıyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyakin ise başkent yönüne 400’e yakın İHA gönderildiğini, kente yaklaşan 85’inin imha edildiğini belirtti.

#3
Foto - TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: Apar topar lazer silahı geliştirdiler

Son üç gündür Rusya’daki enerji tesisleri, lojistik merkezleri veya askeri stratejik noktalara yönelik ciddi bir isabet kaydedilmemesi, gözlemcilerin dikkatini çekti.

#4
Foto - TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: Apar topar lazer silahı geliştirdiler

MGIMO Askeri-Politik Araştırmalar Merkezi’nden Vadim Kozülin, bu durumu üç olası faktöre bağlıyor: gelişmiş erken uyarı sistemleri, İHA avcıları ve lazer silahları. Kozülin, özellikle lazer sistemlerinin sabit tesisleri korumak için ideal olduğunu vurguladı.

#5
Foto - TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: Apar topar lazer silahı geliştirdiler

Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, Rusya’nın lazer kompleksleri konusunda ciddi bir yol kat ettiğini söyledi. Alihanov, “Belirli bir tesiste bir ay içinde yaklaşık 60 İHA bu lazer sistemiyle düşürüldü. Bu, ateşlenmeyen füzeler sayesinde yüz milyonlarca ruble tasarruf anlamına geliyor” dedi. Lazer sistemlerinin işletme maliyetinin sadece elektrik tüketiminden ibaret olduğunu da sözlerine ekledi.

#6
Foto - TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: Apar topar lazer silahı geliştirdiler

Askeri uzman Vladimir Karnozov, lazer silahlarının ilk tasarımının seyir füzeleri veya uçaklar gibi daha büyük hedefler için yapıldığını, ancak şimdi küçük İHA’lara karşı da etkin şekilde kullanılabildiğini belirtti. Karnozov, “Bu sistemler şu anda yeni bir hedef türüne karşı uyarlanmış durumda” dedi.

#7
Foto - TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: Apar topar lazer silahı geliştirdiler

Her ne kadar lazer sistemleri umut vaat etse de, olumsuz hava koşullarında (sis, duman, toz) etkinlikleri sınırlanabiliyor. Ayrıca kurulum maliyetleri oldukça yüksek; örneğin İngiliz donanmasının kullandığı Dragonfire sistemi 135 milyon dolar. Ancak her atışın maliyeti yalnızca birkaç dolar civarında olduğu için, geleneksel hava savunma füzelerine kıyasla devasa bir ekonomik avantaj sağlıyor.

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