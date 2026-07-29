TB2 SİHA'lar illallah ettirmişti: Apar topar lazer silahı geliştirdiler

Her ne kadar lazer sistemleri umut vaat etse de, olumsuz hava koşullarında (sis, duman, toz) etkinlikleri sınırlanabiliyor. Ayrıca kurulum maliyetleri oldukça yüksek; örneğin İngiliz donanmasının kullandığı Dragonfire sistemi 135 milyon dolar. Ancak her atışın maliyeti yalnızca birkaç dolar civarında olduğu için, geleneksel hava savunma füzelerine kıyasla devasa bir ekonomik avantaj sağlıyor.