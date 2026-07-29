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Kılıçdaroğlu’nu satan satana! O belediye başkanı da Özgür Özel’in partisine geçti

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Kılıçdaroğlu’nu satan satana! O belediye başkanı da Özgür Özel’in partisine geçti

CHP'de başlayan Yeni Parti ayrılıkları devam ediyor. Son olarak bir belediye başkanı daha Özgür Özel'in partisine geçti.

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#1
Foto - Kılıçdaroğlu’nu satan satana! O belediye başkanı da Özgür Özel’in partisine geçti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı. Gencan, "Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyorum" dedi.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu’nu satan satana! O belediye başkanı da Özgür Özel’in partisine geçti

Birçok il ve ilçe teşkilatındaki istifaya bir yenisi daha eklendi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu’nu satan satana! O belediye başkanı da Özgür Özel’in partisine geçti

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıklayan Edirne Belediye Başkanı Gencan, yeni siyasi yürüyüşün demokrasiye olan inancı güçlendireceğine inandığını ifade ederek, "Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyor; bu yürüyüşün demokrasimize, milletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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Foto - Kılıçdaroğlu’nu satan satana! O belediye başkanı da Özgür Özel’in partisine geçti

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