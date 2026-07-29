Kılıçdaroğlu’nu satan satana! O belediye başkanı da Özgür Özel’in partisine geçti
CHP'de başlayan Yeni Parti ayrılıkları devam ediyor. Son olarak bir belediye başkanı daha Özgür Özel'in partisine geçti.
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CHP'de başlayan Yeni Parti ayrılıkları devam ediyor. Son olarak bir belediye başkanı daha Özgür Özel'in partisine geçti.
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı. Gencan, "Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyorum" dedi.
Birçok il ve ilçe teşkilatındaki istifaya bir yenisi daha eklendi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.
CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıklayan Edirne Belediye Başkanı Gencan, yeni siyasi yürüyüşün demokrasiye olan inancı güçlendireceğine inandığını ifade ederek, "Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyor; bu yürüyüşün demokrasimize, milletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
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