BAE devinden çok konuşulacak karar! Plana Türkiye'yi de dahil ettiler

Dubai merkezli küresel liman ve lojistik işletmecisi DP World, Suriye'nin ikinci büyük limanı olan Tartus Limanı için başlattığı 800 milyon dolarlık modernizasyon programının bölgesel ticarette önemli bir rol üstlenmesini hedefliyor. Şirket, Arabian Business'a yaptığı açıklamada, Tartus Limanı'nın yalnızca Suriye ekonomisine değil, aynı zamanda Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan başta olmak üzere komşu ülkelere hizmet veren stratejik bir lojistik merkezi haline geleceğini bildirdi.