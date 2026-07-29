BAE devinden çok konuşulacak karar! Plana Türkiye'yi de dahil ettiler
Dubai merkezli lojistik devi DP World, Suriye ile ilgili 800 milyon dolarlık hamleye hazırlanıyor. BAE'liler söz konusu plana Türkiye'yi de dahil etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dubai merkezli lojistik devi DP World, Suriye ile ilgili 800 milyon dolarlık hamleye hazırlanıyor. BAE'liler söz konusu plana Türkiye'yi de dahil etti.
Dubai merkezli küresel liman ve lojistik işletmecisi DP World, Suriye'nin ikinci büyük limanı olan Tartus Limanı için başlattığı 800 milyon dolarlık modernizasyon programının bölgesel ticarette önemli bir rol üstlenmesini hedefliyor. Şirket, Arabian Business'a yaptığı açıklamada, Tartus Limanı'nın yalnızca Suriye ekonomisine değil, aynı zamanda Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan başta olmak üzere komşu ülkelere hizmet veren stratejik bir lojistik merkezi haline geleceğini bildirdi.
DP World açıklamasında, Tartus Limanı'nın coğrafi konumunun bölgesel ticaret açısından önemli avantajlar sunduğu vurgulandı. Şirket açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Suriye'nin ikinci büyük limanı olan Tartus, iç pazara ve Irak, Ürdün, Lübnan ile Türkiye dahil komşu ülkelere hizmet verecek önemli bir lojistik geçidi olma potansiyeline sahip. Konumu sayesinde bölgesel ticaret akışlarını kolaylaştırabilir ve Levant bölgesindeki tedarik zinciri bağlantılarını güçlendirebilir."
Bu değerlendirme, DP World'ün Türkiye'yi de Doğu Akdeniz ve Orta Doğu arasındaki ticaret ağının önemli bir parçası olarak konumlandırmayı planladığını ortaya koyuyor. Şirket, dönüşüm projesinin imtiyaz süresi boyunca aşamalı olarak gerçekleştirileceğini belirtti. Bu kapsamda limandaki ekipman yatırımlarının ve altyapı çalışmalarının başladığı, modern yük elleçleme sistemleri ve yeni lojistik altyapısıyla Tartus'un kapasitesinin önemli ölçüde artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.
DP World'ün yatırımının tamamlanmasıyla Tartus Limanı'nın Doğu Akdeniz'deki önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. Şirket, limanın özellikle yeniden yapılanma sürecindeki Suriye ekonomisinin dış ticaretini desteklemesinin yanı sıra Türkiye, Irak ve Ürdün'e uzanan kara bağlantıları sayesinde bölgesel lojistik ağların güçlenmesine katkı sağlayacağını değerlendiriyor.
800 milyon dolarlık yatırım, son yıllarda Suriye liman altyapısına yönelik en büyük uluslararası projelerden biri olarak öne çıkıyor. Projenin tamamlanmasıyla Tartus'un, Doğu Akdeniz'deki ticaret rotalarında daha etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor. KAYNAK: PATRONLAR DÜNYASI
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