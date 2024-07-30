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Aktüel
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Tatvan'da zincirleme kaza

2024-07-30 07:43:52
Tatvan'da zincirleme kaza

Bitlis'in Tatvan ilçesi Sanayi Bölgesi'nde bir ambulansın da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay, Tatvan'da Sanayi Bölgesi'nde yaşandı.

#1
Foto - Tatvan'da zincirleme kaza

Olay, Tatvan'da Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Plakaları henüz öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazanın hemen ardından, olay yerinden geçmekte olan bir ambulans, çarpışan araçlara çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldı.

#2
Foto - Tatvan'da zincirleme kaza

Ancak bu manevra sonucu ambulans kaldırıma çarparak durabildi. Kaza sonucunda yaralanan kişiler, hızla olay yerine gelen diğer ambulanslar tarafından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hastanede tedavi altına alındıkları bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Tatvan'da zincirleme kaza

Kazanın meydana geldiği yol, güvenlik önlemleri nedeniyle tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kısa süreli bir kapanmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı ve trafik normale döndü. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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