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Kazanan isim belli oldu..  Japonya’da uyku yarışmasında '2 milyon yen'i alır almaz parayı ne yapacağını anlattı

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Kazanan isim belli oldu..  Japonya’da uyku yarışmasında '2 milyon yen'i alır almaz parayı ne yapacağını anlattı

Japonya'da uyumak bu kez dinlenmekten çok yarışmaya dönüştü. Tokyo'da düzenlenen "Matt Race"te katılımcılar, uyku takip cihazlarıyla 90 dakika boyunca en hızlı ve derin uykuya ulaşmaya çalıştı. Yarışmayı kazanan "Suimii", ödülüyle ne yapacağını da açıkladı.

#1
Foto - Kazanan isim belli oldu..  Japonya’da uyku yarışmasında '2 milyon yen'i alır almaz parayı ne yapacağını anlattı

Japonya'da düzenlenen bir yarışma, uykuyu alışılmışın dışında bir rekabetin merkezine taşıdı. Tokyo'da gerçekleştirilen "Matt Race" adlı etkinlikte onlarca kişi, kendilerine takılan uyku takip cihazlarıyla yataklara uzandı. Yarışmacılardan 90 dakikalık süre içinde mümkün olduğunca hızlı, derin ve kesintisiz uyumaları istendi.

#2
Foto - Kazanan isim belli oldu..  Japonya’da uyku yarışmasında '2 milyon yen'i alır almaz parayı ne yapacağını anlattı

YARIŞMACILAR 90 DAKİKA BOYUNCA UYUMAYA ÇALIŞTI 5 Ekim Pazartesi günü Tokyo'da düzenlenen etkinlik, sıradan bir uyku deneyiminden oldukça farklıydı. Katılımcılar loş ışıklarla aydınlatılan salonda yataklara yerleşti. Bazı yarışmacılar daha rahat uyuyabilmek için yanlarında pelüş oyuncaklarını da getirdi. Yarışmacıların performansı yalnızca uyudukları süreye göre belirlenmedi. Uyku takip cihazlarından alınan veriler değerlendirmeye alındı. Puanlamada şu kriterler dikkate alındı: Uykuya dalma süresi. Uykunun derinliği. Uyku kalitesi. Uykunun kesintisiz devam etmesi.

#3
Foto - Kazanan isim belli oldu..  Japonya’da uyku yarışmasında '2 milyon yen'i alır almaz parayı ne yapacağını anlattı

En yüksek toplam uyku skoruna ulaşan yarışmacı büyük ödülü kazandı. Etkinlikte ayrıca en derin uyuyan kişiye ve en sıra dışı uyku pozisyonuna sahip yarışmacıya da özel ödüller verildi. 32 yaşındaki Chisato Honda da yarışmaya katılan isimler arasındaydı. Honda, AFP'ye yaptığı açıklamada deneyimin kendisi açısından oldukça kısa sürdüğünü belirterek, "Göz açıp kapayıncaya kadar bitti, biraz daha uyumak isterdim" dedi.

#4
Foto - Kazanan isim belli oldu..  Japonya’da uyku yarışmasında '2 milyon yen'i alır almaz parayı ne yapacağını anlattı

ÖDÜLÜN SAHİBİ "SUİMİİ" OLDU Yarışmanın kazananı ise kimliğini açıklamak yerine "Suimii" takma adını kullanan bir kadın oldu. En yüksek uyku skoruna ulaşarak 2 milyon yenin üzerindeki ödülü almaya hak kazanan Suimii, kazandığı parayı nasıl değerlendireceğini de anlattı. Suimii, ödülün önemli bir bölümünü taşınma masrafları için kullanmayı planlıyor. Tek başına yaşayabileceği yeni bir eve taşınmak isteyen yarışmacının bir başka hayali ise kendisine "prenses yatağı" almak. Böylece yarışmada kazanılan para, Suimii için yalnızca bir ödül olmaktan çıkıp yeni bir hayatın başlangıcı için kullanılacak. JAPONYA NEDEN UYKUYU YARIŞMAYA DÖNDÜRDÜ? Etkinliğin dikkat çekmesinin arkasında Japonya'nın uzun süredir gündemde olan uyku sorunu bulunuyor. OECD'nin 2021 verilerine göre Japonya, örgüte üye ülkeler arasında günlük ortalama uyku süresinin en düşük olduğu ülke.Japonların söz konusu dönemde günde ortalama 7 saat 24 dakika uyuduğu belirtiliyor. Uzun çalışma saatleri ve işe gidiş geliş süreleri, ülkedeki uyku eksikliğinin öne çıkan nedenleri arasında gösteriliyor. Yoğun gece hayatının da bu tabloya etkisi olduğu ifade ediliyor. Koala Sleep Japan'ın yaratıcı direktörü Riichiro Nakama da yarışmanın arkasındaki düşünceye dikkat çekti. Nakama, Japonya'nın genellikle uyku yoksunluğundan muzdarip bir ülke olarak tanımlandığını ve insanların bu konuda oldukça titiz olduğunu söyledi. AMAÇ SADECE YARIŞMAK DEĞİL, UYKUYA DİKKAT ÇEKMEK "Matt Race", ilk bakışta sıra dışı bir yarışma gibi görünse de organizasyonun amacı yalnızca kazananı belirlemek değildi. Etkinlikle birlikte Japonya'daki uyku alışkanlıklarına ve yeterli dinlenmenin önemine dikkat çekilmesi hedeflendi. Uzun çalışma temposunun günlük hayatın önemli bir parçası olduğu Japonya'da uyku, zaman zaman geri plana atılabiliyor. Bu nedenle yarışma, alışılmışın tersine bir yöntemle olsa da daha iyi dinlenme konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

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