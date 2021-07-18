  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Tatilci yoğunluğu! İlçe, araç girişine kapatıldı

2021-07-18 17:27:43
Tatilci yoğunluğu! İlçe, araç girişine kapatıldı

Bartın'ın mavi bayraklı plaja sahip İnkumu tatil beldesi, yerli ve yabancı turist yoğunluğu dolayısıyla araç girişine kapatıldı.

#1
Foto - Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve 3 kilometrelik sahil şeridi bulunan İnkumu tatil beldesi, Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve 3 kilometrelik sahil şeridi bulunan İnkumu tatil beldesi, Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

#2
Foto - Otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının tamamen dolduğu belde, araç girişine kapatıldı.

Otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının tamamen dolduğu belde, araç girişine kapatıldı.

#3
Foto - Bartın Limanı yol ayrımında yolu dubalarla kapatan jandarma ve polis ekipleri, beldede park alanı kalmadığı yönünde uyardıkları sürücülerden geri dönmelerini istedi. Bunun üzerine çok sayıda araç, uygulama noktasından geri döndü.

Bartın Limanı yol ayrımında yolu dubalarla kapatan jandarma ve polis ekipleri, beldede park alanı kalmadığı yönünde uyardıkları sürücülerden geri dönmelerini istedi. Bunun üzerine çok sayıda araç, uygulama noktasından geri döndü.

#4
Foto - Sahile gitmek isteyen tatilciler, araçlarını Bartın Limanı yol ayrımında park ederek, Bartın Belediyesi özel halk otobüsleriyle beldeye ulaşabiliyor.

Sahile gitmek isteyen tatilciler, araçlarını Bartın Limanı yol ayrımında park ederek, Bartın Belediyesi özel halk otobüsleriyle beldeye ulaşabiliyor.

#5
Foto - Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, İnkumu tatil beldesinde ciddi tatilci yoğunluğu yaşandığını, tüm otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının dolduğunu bildirdi. Valiliğin bayram tatili öncesi aldığı karara istinaden yoğunluk nedeniyle beldeye araç girişlerinin yasaklandığını aktaran Akın,

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, İnkumu tatil beldesinde ciddi tatilci yoğunluğu yaşandığını, tüm otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının dolduğunu bildirdi. Valiliğin bayram tatili öncesi aldığı karara istinaden yoğunluk nedeniyle beldeye araç girişlerinin yasaklandığını aktaran Akın, "Beldeye gitmek isteyenler, özel halk otobüsleriyle sevk ediliyor. 24 saat esasına göre tedbirlerimizi aldık. Cankurtaran hizmetimizin yanında zabıta ve temizlik işleri ekiplerimizin sayısını çoğalttık. Bu yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Siyaset

"Kim çıkarsa çıksın sayın Cumhurbaşkanı parça pinçik edecek"

Millet İttifakı'nın seçim kazanma ihtimali olmadığını vurgulayan gazeteci Metin Özkan, "Burada benim gördüğüm tek bir şey var Cumhur İttifak..
'Rahmetle anılmak isteyenler, milletin inanç değerleriyle barışık olmalıdır'
Okur Postası

'Rahmetle anılmak isteyenler, milletin inanç değerleriyle barışık olmalıdır'

Gazetemiz okurlarından Alaettin Köksal, "Rahmetle anılmak isteyenler, milletin inanç değerleriyle barışık olmalıdır” başlıklı yazısını bizim..
Üstüne basa basa uyardılar! Türkiye'ye kritik '3K' uyarısı
Dünya

Üstüne basa basa uyardılar! Türkiye'ye kritik '3K' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa ve Türkiye'deki en yetkili isimleri, Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye için kritik bir uyarıda bulundu...
Sözcü yazarı Özdil fitili ateşledi, harekete geçtiler
Gündem

Sözcü yazarı Özdil fitili ateşledi, harekete geçtiler

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'tan sonra Armağan Çağlayan da başörtüsü düşmanı Türkan Saylan'ın Çağdaş Ya..
Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin
Teknoloji

Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin

Türkiye'nin ilk milli ve özgün S/İHA'larını yapan Baykar Teknoloji'nin sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulunuldu. ..
FETÖ elebaşı Gülen'i çıldırtan görüntü! Yaşadığı eyalette uçuruldu
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'i çıldırtan görüntü! Yaşadığı eyalette uçuruldu

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletinde "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) yazılı afiş taşıyan uçak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay