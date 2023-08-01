Taşköprü sarımsağından öyle bir şey ürettiler ki! Adeta her derde deva

Ürettikleri ürün ile ilgili bilgi veren Abdullah Yılmaz, “İstanbul’da doğduk ama aslen Kastamonuluyuz. Daha önce ailemiz burada çiftçilik yapmış. Biz İstanbul’da üniversiteden mezun olduktan sonra belli bir dönem mühendislik yaptık. Daha sonra ticaretle uğraşmaya başladık. Daha sonra buradaki arazilerimizi değerlendirmek için Taşköprü’ye geldik. 2008 yılından beri de Kastamonu’da yaşıyoruz. Buraya geldikten sonra sarımsakla ilgili bir alanımızın olduğunu gördük. Topraklarımız çok verimli, Taşköprü sarımsağı dünyada bilinen bir ürün ama ürün üretilmemiş. 2009 yılından itibaren hobi olarak Taşköprü sarımsağından bir ürün yapmaya karar verdik. Yıllanmış sarımsak ekstratı diye Türkiye’de ve dünyada tek olan bir ürün yaptık. Bunun üretimini yapmaya başladık. Türkiye genelinde bulunun tanıtımını yapmaya başladık. Çok uğraştık. Yıllanmış sarımsak ekstratı olarak Taşköprü ve Kastamonu’yu tanıtacak bir ürün yaptık. Taşköprü sarımsağının ismi var ama tanıtımında çok büyük bir eksiklik var. Ürünümüz bilinmeyen bir ürün. İnsanlar ne olduğunu, ne işe aradığını bilmiyorlar. Biz yaklaşık 14 yıldır tanıtımını, üretimini yapıyoruz. Yıllandıkça değerlenen bir ürün. Sarımsak, sirke, limon, su karışımı ile yapılıyor. En az 10 ay beklemesi lazım. Beklendikçe, değeri, kalitesi ve özellikleri artan bir ürün. Sarımsak parçalandıkça alisine dönüşüyor. Taşköprü sarımsağının en büyük özelliği içerisindeki sülfürlü bileşenlerin olması. Toprağımızda selenyum denen bir madde var. Bu maddenin insan vücuduna çok önemli katkıları oluyor. Kükürtlü bileşenler de vücuda girdiğinde çok önemli katkılar sağlıyor” dedi.