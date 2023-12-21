Tartışma çıkartacak karar verildi! Yerel seçim için adı geçen tüm isimleri unutun! Yerel seçimler yaklaşırken, flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu!

Gazete Duvar'a konuşan Naci Görür söz konusu iddiayla ilgili olarak şunları ifade etti: "Ben bilim adamıyım. Siyaset üstü kalmak zorundayım. Benim istediğim, sesimin herkese ulaşması. Eğer siyasete girersem, polemik insan olurum. Bir partinin kitlesine ulaşırım. Biz insanları göçük altında o partili, bu partili diye çıkarmıyoruz. Hangi parti ihtiyaç duyarsa bilimsel olarak hizmete hazırız. Ancak siyasetle olmaz.