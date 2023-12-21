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Aktüel
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Tartışma çıkartacak karar verildi! Yerel seçim için adı geçen tüm isimleri unutun! Yerel seçimler yaklaşırken, flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu!

2023-12-21 12:29:25
Tartışma çıkartacak karar verildi! Yerel seçim için adı geçen tüm isimleri unutun! Yerel seçimler yaklaşırken, flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu!

Türkiye, genel seçim iklimine girdi. CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları belli olmuştu. AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına hangi isimleri çıkaracağı da bir hafta içerisinde belli olacak. Son dönemde deprem denilince akla gelen ilk isim olan Prof. Dr. Naci Görür, siyasete girecek mi? Gazeteci Kübra Par'ın iddiası ses getirecek cinsten... Söz konusu iddiayla ilgili de Prof. Dr. Görür'den açıklama geldi.

#1
Foto - Tartışma çıkartacak karar verildi! Yerel seçim için adı geçen tüm isimleri unutun! Yerel seçimler yaklaşırken, flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu!

Yerel seçim için geri sayım devam ediyor! Ortaya atılan sürpriz isimlere bir yenisi daha eklendi! Deprem yorumlarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Prof. Dr. Naci Görür'e adaylık teklifi gitti mi? Suların durulmadığı İYİ Parti için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi! Meral Akşener'in İstanbul planı çok konuşulacak...

#2
Foto - Tartışma çıkartacak karar verildi! Yerel seçim için adı geçen tüm isimleri unutun! Yerel seçimler yaklaşırken, flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu!

TV100 programcısı gazeteci Kübra Par, İYİ Parti'nin İstanbul adayının Naci Görür olabileceğini iddia etti! Daha önce Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini bilen, daha sonra canlı yayında deprem uyarısı yaparken gözyaşlarını tutamayan Naci Görür, her sarsıntı sonrası fikrine ilk başvurulan kişi konumunda.

#3
Foto - Tartışma çıkartacak karar verildi! Yerel seçim için adı geçen tüm isimleri unutun! Yerel seçimler yaklaşırken, flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na yakın ekibin İYİ Partili isimlerle görüşmesine 'Savaş ilanı' demiş ve hem İmamoğlu'nu hem de Mansur Yavaş'ı korkaklıkla suçlamıştı. İstanbul'da da Ankara'da da Türkiye'nin her yerinde de seçime tek başlarına gireceklerini dile getiren Meral Akşener'in hamleleri merak ediliyordu.

#4
Foto - Tartışma çıkartacak karar verildi! Yerel seçim için adı geçen tüm isimleri unutun! Yerel seçimler yaklaşırken, flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu!

Gazete Duvar'a konuşan Naci Görür söz konusu iddiayla ilgili olarak şunları ifade etti: "Ben bilim adamıyım. Siyaset üstü kalmak zorundayım. Benim istediğim, sesimin herkese ulaşması. Eğer siyasete girersem, polemik insan olurum. Bir partinin kitlesine ulaşırım. Biz insanları göçük altında o partili, bu partili diye çıkarmıyoruz. Hangi parti ihtiyaç duyarsa bilimsel olarak hizmete hazırız. Ancak siyasetle olmaz.

#5
Foto - Tartışma çıkartacak karar verildi! Yerel seçim için adı geçen tüm isimleri unutun! Yerel seçimler yaklaşırken, flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu!

Teklifler gelip gidiyor. Seviyorlar. Ancak asla siyaset düşünmüyorum. Siyasete girersem, deprem konusuna verdiğim bunca yılım biter.

#6
Foto - Tartışma çıkartacak karar verildi! Yerel seçim için adı geçen tüm isimleri unutun! Yerel seçimler yaklaşırken, flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu!

İnsanlar bilimsel olarak hizmet etmek istiyorum. Ben bir partiye girersem, sadece o partinin tabanına konuşurum"

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