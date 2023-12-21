2023-12-21 12:29:25 Tartışma çıkartacak karar verildi! Yerel seçim için adı geçen tüm isimleri unutun! Yerel seçimler yaklaşırken, flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu!
Türkiye, genel seçim iklimine girdi. CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları belli olmuştu. AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına hangi isimleri çıkaracağı da bir hafta içerisinde belli olacak. Son dönemde deprem denilince akla gelen ilk isim olan Prof. Dr. Naci Görür, siyasete girecek mi? Gazeteci Kübra Par'ın iddiası ses getirecek cinsten... Söz konusu iddiayla ilgili de Prof. Dr. Görür'den açıklama geldi.