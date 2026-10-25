Tarsus’taki gizemli kazıda 9 yıl sonra sır perdesini aralayan açıklama! “Altın dolu lahit ve yeraltı şehri vardı”

9 YIL SONRA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA Kazıyla bağlantılı tartışmalarda adı geçen ve 2012 yılında hayatını kaybeden polis memuru Mithat Erdal’ın eşi Sibel Erdal, ekim ayında yaptığı açıklamalarla tartışmayı yeniden alevlendirdi. Sibel Erdal, eşinin tarihi eser kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu düşündüğü bir yapılanmanın içine sızdığını ve elde ettiği bilgileri amirlerine aktardığını öne sürdü. Erdal’ın en çarpıcı iddiası ise kazı alanının altında bulunanlara ilişkindi. Eşinin kendisine bir lahit mezardan söz ettiğini anlatan Sibel Erdal, lahitin içinde altın taslar, sikkeler ve çeşitli tarihi eserler bulunduğunu ileri sürdü. Ayrıca bölgede bir yeraltı şehri ve altınlarla dolu bir hazine bulunduğunun da eşinin kendisine anlattığını söyledi. Sibel Erdal’ın bu açıklamaları bağımsız olarak doğrulanmış değil ve iddia niteliği taşıyor.