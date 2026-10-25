Tarsus’taki gizemli kazıda 9 yıl sonra sır perdesini aralayan açıklama! “Altın dolu lahit ve yeraltı şehri vardı”
Türkiye’nin yıllardır konuştuğu Tarsus’taki esrarengiz kazı yeniden gündemde. Yaklaşık bir yıl boyunca Özel Harekat gözetiminde sürdürülen kazıyla ilgili polis memuru Mithat Erdal’ın eşi Sibel Erdal’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Erdal, eşinin kendisine “altın dolu lahit” ve “yeraltı şehri”nden söz ettiğini ileri sürdü. Resmi kayıtlarda ise kazıdan yalnızca bronz sikke, kırık sütun ve seramik parçalarının çıktığının belirtilmesi, “Tarsus’ta gerçekte ne bulundu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.