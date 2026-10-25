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Tarsus’taki gizemli kazıda 9 yıl sonra sır perdesini aralayan açıklama! "Altın dolu lahit ve yeraltı şehri vardı"

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Tarsus’taki gizemli kazıda 9 yıl sonra sır perdesini aralayan açıklama! “Altın dolu lahit ve yeraltı şehri vardı”

Türkiye’nin yıllardır konuştuğu Tarsus’taki esrarengiz kazı yeniden gündemde. Yaklaşık bir yıl boyunca Özel Harekat gözetiminde sürdürülen kazıyla ilgili polis memuru Mithat Erdal’ın eşi Sibel Erdal’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Erdal, eşinin kendisine “altın dolu lahit” ve “yeraltı şehri”nden söz ettiğini ileri sürdü. Resmi kayıtlarda ise kazıdan yalnızca bronz sikke, kırık sütun ve seramik parçalarının çıktığının belirtilmesi, “Tarsus’ta gerçekte ne bulundu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

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Foto - Tarsus’taki gizemli kazıda 9 yıl sonra sır perdesini aralayan açıklama! "Altın dolu lahit ve yeraltı şehri vardı"

Mersin’in Tarsus ilçesinde yıllar önce gerçekleştirilen ve alınan olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle Türkiye’nin en gizemli kazılarından biri haline gelen çalışma yeniden tartışılıyor. Tarsus’taki bir ev ve çevresinde yürütülen kazı yaklaşık bir yıl sürdü. Ankara’dan getirilen 20 kişilik özel ekibin görev yaptığı belirtilirken, sokak trafiğe kapatıldı ve çalışma Özel Harekat ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirildi. Aradan yıllar geçmesine rağmen kazının üzerindeki sır perdesi tamamen kalkmadı.

#2
Foto - Tarsus’taki gizemli kazıda 9 yıl sonra sır perdesini aralayan açıklama! "Altın dolu lahit ve yeraltı şehri vardı"

9 YIL SONRA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA Kazıyla bağlantılı tartışmalarda adı geçen ve 2012 yılında hayatını kaybeden polis memuru Mithat Erdal’ın eşi Sibel Erdal, ekim ayında yaptığı açıklamalarla tartışmayı yeniden alevlendirdi. Sibel Erdal, eşinin tarihi eser kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu düşündüğü bir yapılanmanın içine sızdığını ve elde ettiği bilgileri amirlerine aktardığını öne sürdü. Erdal’ın en çarpıcı iddiası ise kazı alanının altında bulunanlara ilişkindi. Eşinin kendisine bir lahit mezardan söz ettiğini anlatan Sibel Erdal, lahitin içinde altın taslar, sikkeler ve çeşitli tarihi eserler bulunduğunu ileri sürdü. Ayrıca bölgede bir yeraltı şehri ve altınlarla dolu bir hazine bulunduğunun da eşinin kendisine anlattığını söyledi. Sibel Erdal’ın bu açıklamaları bağımsız olarak doğrulanmış değil ve iddia niteliği taşıyor.

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Foto - Tarsus’taki gizemli kazıda 9 yıl sonra sır perdesini aralayan açıklama! "Altın dolu lahit ve yeraltı şehri vardı"

BİR YIL KAZILDI: RESMİ KAYITTA NE VAR? Gizemi daha da büyüten nokta ise kazıya ilişkin kamuoyuna yansıyan resmi bulgularla ortaya atılan iddialar arasındaki büyük fark. Kazıyla ilgili raporlara yansıyan bilgilere göre çalışmalar sırasında bir bronz sikke, kırık sütun parçası ve seramik parçaları bulundu. Envanterlik nitelikte önemli bir kültür varlığına ulaşılamadığı bildirildi.

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Foto - Tarsus’taki gizemli kazıda 9 yıl sonra sır perdesini aralayan açıklama! "Altın dolu lahit ve yeraltı şehri vardı"

Ancak yaklaşık bir yıl boyunca bölgenin kapatılması, Ankara’dan özel bir ekibin gelmesi ve kazının yoğun güvenlik önlemleri altında sürdürülmesi yıllardır aynı sorunun sorulmasına neden oluyor:

#5
Foto - Tarsus’taki gizemli kazıda 9 yıl sonra sır perdesini aralayan açıklama! "Altın dolu lahit ve yeraltı şehri vardı"

BİR BRONZ SİKKE İÇİN Mİ BİR YIL KAZILDI? Tarsus kazısının çevresindeki gizemin merkezinde tam olarak bu soru bulunuyor. Çalışmalar devam ederken Tarsuslu Aziz Paul’e ait olduğu öne sürülen kayıp İncil, Roma dönemine ait büyük bir hazine, yeraltı geçitleri ve kutsal emanetler bulunduğuna ilişkin çok sayıda iddia gündeme gelmişti. Ancak bu iddiaların hiçbirini doğrulayacak resmi bir arkeolojik bulgu kamuoyuna açıklanmadı. Şimdi Sibel Erdal’ın yıllar sonra yaptığı “lahit, altın ve yeraltı şehri” açıklaması, eski tartışmaların yeniden başlamasına yol açtı.

#6
Foto - Tarsus’taki gizemli kazıda 9 yıl sonra sır perdesini aralayan açıklama! "Altın dolu lahit ve yeraltı şehri vardı"

POLİS MEMURUNUN ÖLÜMÜ DE DOSYANIN EN KARANLIK NOKTALARINDAN Sibel Erdal, eşinin hayatını kaybetmesinin de araştırdığı olaylarla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Erdal, eşinin ölümünden önce tehdit edildiğini ve takip edildiğini söylediğini aktarırken, Mithat Erdal’ın gördükleri ve ulaştığı bilgiler nedeniyle hedef haline getirildiğini ileri sürdü. Bu iddia konusunda da kamuoyuna açıklanmış kesin bir yargı kararı veya Sibel Erdal’ın anlatımını doğrulayan yeni resmi delil bulunmuyor.

#7
Foto - Tarsus’taki gizemli kazıda 9 yıl sonra sır perdesini aralayan açıklama! "Altın dolu lahit ve yeraltı şehri vardı"

TARSUS’TA GERÇEKTE NE BULUNDU? Aradan yaklaşık 9 yıl geçti. Kazı bitti, güvenlik önlemleri kaldırıldı ancak sorular bitmedi. Bir yıl boyunca neden böylesine olağanüstü güvenlik önlemleri alındı? Ankara’dan getirilen özel ekip ne arıyordu?

#8
Foto - Tarsus’taki gizemli kazıda 9 yıl sonra sır perdesini aralayan açıklama! "Altın dolu lahit ve yeraltı şehri vardı"

Kazıdan gerçekten yalnızca bir bronz sikke ve birkaç arkeolojik parça mı çıktı? Ve şimdi ortaya atılan en dikkat çekici soru: Polis memuru Mithat Erdal’ın eşinin sözünü ettiği altın dolu lahit ve yeraltı şehri gerçekten var mıydı? Bu soruların kesin cevabı henüz yok. Tarsus’taki gizemli kazının üzerindeki sır perdesi, aradan geçen yıllara rağmen tamamen aralanmış değil.

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