Tarsus’ta 3 ayrı kazada 12 kişi yaralandı

İkinci kaza ise D- 750 Eski Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tır, bir kamyonet ve iki ticari aracıın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tarsus’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılarının durumlarını iyi olduğunu öğrenildi.