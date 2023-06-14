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Türkiye
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Tarsus’ta 3 ayrı kazada 12 kişi yaralandı

2023-06-14 08:42:34
Tarsus’ta 3 ayrı kazada 12 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 3 ayrı kazada 12 kişi yaralandı.

#1
Foto - Tarsus’ta 3 ayrı kazada 12 kişi yaralandı

İlk kaza, TEM otoyolu Adana - Tarsus istikameti Kütüklü Mahallesinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, H.K. idaresindeki kömür tozu yüklü 33 EGL 22 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerler çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola devrilen araçta sürücü yara almadan kurtuldu.

#2
Foto - Tarsus’ta 3 ayrı kazada 12 kişi yaralandı

İkinci kaza ise D- 750 Eski Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tır, bir kamyonet ve iki ticari aracıın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tarsus’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılarının durumlarını iyi olduğunu öğrenildi.

#3
Foto - Tarsus’ta 3 ayrı kazada 12 kişi yaralandı

Son kaza ise, ilçeye bağlı Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tahir T. idaresindeki 33 ALL 212 plakalı ve içerisinde 17 tarım işçisi olan minibüs seyir halinde iken kontrolden çıktı. Şarampole devrilmekten son anda kurtulan servis aracındaki işçilerinden 5'i yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı.

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