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Aktüel
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Tarlasını süren çiftçi 250 kiloluk tarihi küp buldu!

2023-04-21 17:39:19
Tarlasını süren çiftçi 250 kiloluk tarihi küp buldu!

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir çiftçi tarla sürerken 1.5 metrelik içi boş tarihi küp buldu.

#1
Foto - Tarlasını süren çiftçi 250 kiloluk tarihi küp buldu!

İlçeye bağlı İncilli Mahallesi'nde tarlasını süren bir vatandaşın traktöründe bağlı olan pulluğa bir cisim takıldı.

#2
Foto - Tarlasını süren çiftçi 250 kiloluk tarihi küp buldu!

Takılan cismin etrafını kazan vatandaş, küp olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, küpün etrafına şerit çekerek güvenli bölge oluşturdu.

#3
Foto - Tarlasını süren çiftçi 250 kiloluk tarihi küp buldu!

İl Kültür Müdürlüğü'nden gelen ekiplerin nezaretinde iş makinesi ile çıkarılan 1.5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki tarihi küp, ekipler tarafından koruma altına alındı.

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