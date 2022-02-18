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Tarkan yediği haltı böyle inkar etti

2022-02-18 13:31:52
Tarkan yediği haltı böyle inkar etti

Erdoğan düşmanlığı gözlerini karartan muhalefetin son umudu şarkıcı Tarkan oldu. Aday bile çıkarmaktan aciz olan muhalif güruh Tarkan’ın yeni şarkısı "Geççek" ile sosyal medyada propaganda yürütüyor.

#1
Foto - Solakların çıkar çıkmaz can havliyle sarıldıkları, sanatla uzaktan yakından bir ilgili olmayan şarkı ve klibi hangi duygularla kaleme aldığını açıklayan Tarkan, günah çıkartmaya çalıştı.

Solakların çıkar çıkmaz can havliyle sarıldıkları, sanatla uzaktan yakından bir ilgili olmayan şarkı ve klibi hangi duygularla kaleme aldığını açıklayan Tarkan, günah çıkartmaya çalıştı.

#2
Foto - Tarkan açıklamasında şarkının siyasi yönüne değinmezken dünyadaki genel atmosferden dolayı böyle bir şarkı kaleme aldığını iddia etti.

Tarkan açıklamasında şarkının siyasi yönüne değinmezken dünyadaki genel atmosferden dolayı böyle bir şarkı kaleme aldığını iddia etti.

#3
Foto - Radyocu Mehmet Gezegen, Tarkan'ın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Gezegen paylaşımında şunları kaydetti:

Radyocu Mehmet Gezegen, Tarkan'ın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Gezegen paylaşımında şunları kaydetti: "Tarkan’ın yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili duygularını şöyle ifade etti: “Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. “Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek”. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir"

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