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Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladı

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AA Giriş Tarihi:

Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk gününü yüzde 0,64 değer kaybederek 14.183,21 puandan tamamladı.

#1
Foto - Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 90,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 137,4 milyar lira oldu.

#2
Foto - Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

#3
Foto - Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,18 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,22 ile madencilik oldu.

#4
Foto - Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladı

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Avrupa borsalarındaki negatif seyre paralel olarak günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

#5
Foto - Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladı

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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