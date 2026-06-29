Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladı

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.