2023-11-19 22:38:27 Tarkan sosyal medya hesabından hastalığını açıkladı
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Tarkan sosyal medya hesabından hastalığını paylaştı.
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CHP'ye yakınlığı ile bilinen Tarkan sosyal medya hesabından hastalığını paylaştı.
Tarkan hoparlörü düzelttiği anı sosyal medya hesabında, "Ah benim şu simetri takıntım" notuyla paylaştı.
Tarkan, Kazakistan’da dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Konser öncesi prova yapan sanatçı, sahne önünde hoparlörü düzelttiği anı Instagram hesabından “Ah benim şu simetri takıntım” notuyla yayınladı.
Böylece Tarkan’ın simetri hastası olduğu ortaya çıktı.
Simetri hastalığı
Simetri hastaları iki objenin eşit aralıklarla durmasını ister.
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