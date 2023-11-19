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Medya
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Tarkan sosyal medya hesabından hastalığını açıkladı

2023-11-19 22:38:27
Tarkan sosyal medya hesabından hastalığını açıkladı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Tarkan sosyal medya hesabından hastalığını paylaştı.

#1
Foto - Tarkan sosyal medya hesabından hastalığını açıkladı

Tarkan hoparlörü düzelttiği anı sosyal medya hesabında, "Ah benim şu simetri takıntım" notuyla paylaştı.

#2
Foto - Tarkan sosyal medya hesabından hastalığını açıkladı

Tarkan, Kazakistan’da dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

#3
Foto - Tarkan sosyal medya hesabından hastalığını açıkladı

Konser öncesi prova yapan sanatçı, sahne önünde hoparlörü düzelttiği anı Instagram hesabından “Ah benim şu simetri takıntım” notuyla yayınladı.

#4
Foto - Tarkan sosyal medya hesabından hastalığını açıkladı

Böylece Tarkan’ın simetri hastası olduğu ortaya çıktı.

#5
Foto - Tarkan sosyal medya hesabından hastalığını açıkladı

Simetri hastalığı

#6
Foto - Tarkan sosyal medya hesabından hastalığını açıkladı

Simetri hastaları iki objenin eşit aralıklarla durmasını ister.

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