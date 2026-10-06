Tarım tarihinde devrim: Artık toprak sürmeye gerek yok!

"BU SENE 160-170 DÖNÜMDE ANIZA EKİM YAPACAĞIM" Anıza ekim yöntemini yaklaşık 2 yıldır takip ettiğini belirten üretici Bahri Koç, yöntemi araştırdığını ve bu sezon kendi arazilerinde daha geniş bir alanda uygulayacağını söyledi. Koç, "Ben 2 senedir anıza ekimleri, ayçiçeği olsun, kanola olsun takip ediyordum. Farklı olduğunu araştırmalarımda gördüm. Bu sene 160-170 dönümde anıza ekim yapacağım. Sizin verdiğiniz yerli tohumluğu da burada 35 dönümde iki tohumla beraber deneyeceğim. Doğrudur, bu sene ilk kez aldım. Geçen sene de varmış ama ben geç kaldım" dedi.