  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
Tarihi yarımada gelinliğini giydi

2022-01-23 09:34:00
Tarihi yarımada gelinliğini giydi

Tarihi yarımada ve Sultanahmet Meydanı, kar yağışı ile beyaza büründü.

#1
Foto - Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

#2
Foto - İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin birçok bölgesini beyaza bürüdü.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin birçok bölgesini beyaza bürüdü.

#3
Foto - Sultanahmet Meydanı'nı kaplayan beyaz örtü eşsiz manzarasıyla büyüledi.

Sultanahmet Meydanı'nı kaplayan beyaz örtü eşsiz manzarasıyla büyüledi.

#4
Foto - Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nın üzeri beyaz örtü ile kaplandı.

Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nın üzeri beyaz örtü ile kaplandı.

#5
Foto - Beyaz örtü ile kaplanan tarihi yarımada havadan görüntülendi.

Beyaz örtü ile kaplanan tarihi yarımada havadan görüntülendi.

#6
Foto - İşte İstanbul manzarası...

İşte İstanbul manzarası...

#7
Foto - İşte İstanbul manzarası...

İşte İstanbul manzarası...

#8
Foto - İşte İstanbul manzarası...

İşte İstanbul manzarası...

Dün yanında uslu uslu oturduğu Erdoğan'a bugün racon kesiyor
Medya

Dün yanında uslu uslu oturduğu Erdoğan'a bugün racon kesiyor

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında, şimdilerde FOX Ana Haber'i sunan Selçuk Tepeli'nin geçmişte nasıl silik bir isim olduğunu hatı..
O şehirde 605 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı!
Yerel

O şehirde 605 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı!

Adıyaman ve ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezraların ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor...
CHP'ye acil göz doktoru aranıyor! Gürsel Tekin fena rezil oldu
Gündem

CHP'ye acil göz doktoru aranıyor! Gürsel Tekin fena rezil oldu

Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına canlı yayında hakaret eden sözde gazeteci Sedef Kabaş'ın "ters kelepçe" tiyatrosu kameralara y..
Yeni Malatya - Beşiktaş maçında faciadan dönüldü
Spor

Yeni Malatya - Beşiktaş maçında faciadan dönüldü

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu mücadele devam ederken stat çatısındaki buzlu kar kütlesi ev sahibi takımın kulübesinin üstün..
Kopya çekmek için 6 bin liralık düzenek kurdu
Aktüel

Kopya çekmek için 6 bin liralık düzenek kurdu

Osmaniye'de ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen bir kişi suçüstü yakalandı.

İKÜ Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

İKÜ Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay