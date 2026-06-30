  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'nın Türkiye kararı takdir topladı Horoz dövüşüne jandarma baskını! Bahis oynayan 50 kişiye kesilen ceza dudak uçuklattı Talisca ve Asensio takımla çalıştı! Fenerbahçe yeni sezona nefes almadan hazırlanıyor Altının kilogram fiyatı yeniden düşüşe geçti Borsa İstanbul’da düşüş devam ediyor Malatya'da deprem konutları teslim edilmeye devam ediyor: Darende'de anahtar mutluluğu! TDT üyesi ülkelerin dini kurumlarının başkanları Şuşa'da bir araya geldi! Arpaguş: Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz Akaryakıta indirim! Türkiye sıcaktan kavrulurken hava bir anda değişecek!
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Rusya'nın Türkiye kararı takdir topladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya'nın Türkiye kararı takdir topladı

Rusya, Türkiye ile ilgili aldığı kararı duyurdu. İşte takdir toplayan karar...

#1
Foto - Rusya'nın Türkiye kararı takdir topladı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet Be200 uçağı gönderileceğini duyurdu.

#2
Foto - Rusya'nın Türkiye kararı takdir topladı

Büyükelçiliği tarafından 'Omuz omuza' etiketiyle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

#3
Foto - Rusya'nın Türkiye kararı takdir topladı

"Türk tarafının talebi üzerine orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla iki adet Be200 uçağı yakın zamanda Türkiye'ye gelecek.

#4
Foto - Rusya'nın Türkiye kararı takdir topladı

Bu zorlu ve tehlikeli görevde uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz.

#5
Foto - Rusya'nın Türkiye kararı takdir topladı

Rusya, ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alınmayan sütlerini belediye önünde dökmüştü: Sütleri kalitesiz çıktı
Gündem

Alınmayan sütlerini belediye önünde dökmüştü: Sütleri kalitesiz çıktı

Bursa’da yağ oranları standartların altında çıktığı için sütleri Keles Süt Üreticileri Birliği tarafından alınmayan çiftçi, birlik yetkilile..
Mehmet Metiner, Bahçeli'yi ziyaret etti: Süreç tamam inşallah
Gündem

Mehmet Metiner, Bahçeli'yi ziyaret etti: Süreç tamam inşallah

AK Parti eski milletvekili ve DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret s..
Denizli Valisi'nden sanal kumar uyarısı
Gündem

Denizli Valisi'nden sanal kumar uyarısı

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uyuşturucu ve Kumar Bağımlılığı seminerinde konuşan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, illeg..
Tamar Tanrıyar'dan adliye çıkışı açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda!
Gündem

Tamar Tanrıyar'dan adliye çıkışı açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda!

"Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, yurt dışından Kuşada..
Belçikalı Yahudilerden İsrail’e yaptırım çağrısı!
Dünya

Belçikalı Yahudilerden İsrail’e yaptırım çağrısı!

Belçika’da akademisyen, yazar ve siyasetçilerden oluşan 30’u aşkın Yahudi isim, federal hükümet ve Avrupa Birliği’ne İsrail’e karşı somut ya..
Tanju Özcan hakkında tahliye kararı!
Gündem

Tanju Özcan hakkında tahliye kararı!

Nitelikli dolandırıcılık ve icbar suretiyle irtikap suçlarından tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan eski Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23