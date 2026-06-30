Rusya'nın Türkiye kararı takdir topladı
Rusya, Türkiye ile ilgili aldığı kararı duyurdu. İşte takdir toplayan karar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Rusya, Türkiye ile ilgili aldığı kararı duyurdu. İşte takdir toplayan karar...
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet Be200 uçağı gönderileceğini duyurdu.
Büyükelçiliği tarafından 'Omuz omuza' etiketiyle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Türk tarafının talebi üzerine orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla iki adet Be200 uçağı yakın zamanda Türkiye'ye gelecek.
Bu zorlu ve tehlikeli görevde uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz.
Rusya, ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir"
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23