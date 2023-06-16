Tarihi yapı turizme kazandırılacak

Restorasyon çalışmasının aralık ayında tamamlanacağına işaret eden Başkan Zolan, yapının Denizli Büyükşehir Belediyesi Sarayköy Kültür Evi olarak kullanılacağını, burada birçok kültürel etkinliğin düzenleneceğini belirtti. Başkan Osman Zolan, tarihi konağın kamulaştırma davası sürecinde talihsiz bir şekilde yandığını bu yüzden çok büyük üzüntü yaşadıklarını ancak yapılacak restorasyon projesiyle tarihi yapının yeniden hayat bulacağını söyledi. Tarihi konağı aslına uygun bir şekilde restore edeceklerini ifade eden Başkan Zolan, “İhale bedeli 20 milyon TL dolayında olan binamızın restorasyonunu tamamlayacağız ve inşallah Sarayköy’ümüze, vatandaşlarımızın kullanımına teslim edeceğiz. Şehrimizin tarih ve kültürüne sahip çıkıyoruz. Sarayköy’ümüze, Denizli’mize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.