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Kültür Sanat
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Tarihi yapı turizme kazandırılacak

2023-06-16 11:00:10
Tarihi yapı turizme kazandırılacak

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde 19. yüzyılın sonlarında yapılan ve bölgenin tarihine tanıklık eden yapılardan olan “Büyükşehir Belediyesi Sarayköy Kültür Evi” restorasyon çalışmaları başladı.

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Foto - Tarihi yapı turizme kazandırılacak

Restore ettiği tarihi yapılarla kentin değerlerine sahip çıkmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sarayköy ilçesinde eşine az rastlanır özelliklere sahip olan, geleneksel Türk evleri niteliğindeki tarihi yapının restorasyon çalışmalarına başladı.

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Foto - Tarihi yapı turizme kazandırılacak

Sarayköy ilçesinde 19. yüzyılın sonlarında yapıldığı düşünülen Büyükşehir Belediyesi Sarayköy Kültür Evi restore çalışmaları ile yeniden hayat bulacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan eşine az rastlanır güzellikteki tarihi konakta incelemede bulundu. Burada bir süre çalışanlarla sohbet eden Başkan Zolan, tarihi ev hakkında bilgi aldı.

#3
Foto - Tarihi yapı turizme kazandırılacak

Denizli’de tarihi yapıların yeniden hayat bulması adına bugüne dek pek çok restorasyon projesi ile kent kültürüne katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, Sarayköy ilçesindeki tarihi konağı bir kültür evine dönüştüreceklerini anlattı. Konağın mülkiyetini alma sürecini detaylarıyla paylaşan Başkan Zolan, konuşmasına şöyle devam etti: “Sarayköy’ümüzde bu tarihi binamızı kamulaştırarak restorasyon işlemlerini yapmaya gayret ettik. Bu binamızı da kamulaştırma yoluyla restorasyon çalışmalarını yapabilir hale geldik. Restorasyon projemiz Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun da onayıyla netleşmiş oldu. Burası geniş bahçesi, tarihi değerleri ile güzel bir yapı. İnşallah tarihi yapımızı Sarayköy’ümüze kazandıracağız.”

#4
Foto - Tarihi yapı turizme kazandırılacak

Restorasyon çalışmasının aralık ayında tamamlanacağına işaret eden Başkan Zolan, yapının Denizli Büyükşehir Belediyesi Sarayköy Kültür Evi olarak kullanılacağını, burada birçok kültürel etkinliğin düzenleneceğini belirtti. Başkan Osman Zolan, tarihi konağın kamulaştırma davası sürecinde talihsiz bir şekilde yandığını bu yüzden çok büyük üzüntü yaşadıklarını ancak yapılacak restorasyon projesiyle tarihi yapının yeniden hayat bulacağını söyledi. Tarihi konağı aslına uygun bir şekilde restore edeceklerini ifade eden Başkan Zolan, “İhale bedeli 20 milyon TL dolayında olan binamızın restorasyonunu tamamlayacağız ve inşallah Sarayköy’ümüze, vatandaşlarımızın kullanımına teslim edeceğiz. Şehrimizin tarih ve kültürüne sahip çıkıyoruz. Sarayköy’ümüze, Denizli’mize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

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Foto - Tarihi yapı turizme kazandırılacak

Sarayköy ilçesinin Bala Mahallesi’nde konut olarak yapılan yapının Denizli Geleneksel Türk Evleri incelendiğinde 19. yüzyılın sonlarında yapıldığı düşünülmekte. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sarayköy Kültür Evi zemin kat, üst kat ve cihannüma olmak üzere üç kattan oluşmakta. Geleneksel Türk Evlerinin özelliklerini taşıyan tarihi yapı restorasyon süreci tamamlandıktan sonra yapı, 19. yüzyılın sonlarındaki gibi özgün halini getirilmiş olarak kent belleğine kazandırılacak ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sarayköy Kültür Evi olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

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