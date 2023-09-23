Tarihi yapılar böyle korunacak! Yeryüzünün saklı kalmış cennet köşesi

Son yıllarda çeşitli nedenlerle yayladaki yaklaşık 50 ahşap evden bir kısmının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirten Akıllı, belediye olarak evlerin aslına uygun restore edilmesi için proje hazırlamaya karar verdiklerini anlattı. Akıllı, Gölyanı'na büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Gölyanı, bizim önemli bir değerimiz. Buranın korunması en büyük hedefimiz. Hazırladığımız projede de bunu amaçlıyoruz. Proje tamamlandığında destek için Kültür ve Turizm ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza sunacağız." dedi.