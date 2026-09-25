Emekli ve memurun beklediği hesap ortaya çıktı! Ocak 2027’de kime ne kadar zam gelecek? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Bu senaryoda kalan dört ay için aylık ortalama yüzde 1,27'lik enflasyon öngörülüyor. En yüksek enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 10,06 olması bekleniyor. En düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı: 25 bin 921 TL Artış: 2 bin 369 TL Memur emeklisi zam oranı: yüzde 8,01 En düşük memur emeklisi aylığı: 34 bin 53 TL Bu senaryoda aylık ortalama enflasyonun yaklaşık yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesi gerekiyor.