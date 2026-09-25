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Ekonomi
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Emekli ve memurun beklediği hesap ortaya çıktı! Ocak 2027’de kime ne kadar zam gelecek? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

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Emekli ve memurun beklediği hesap ortaya çıktı! Ocak 2027’de kime ne kadar zam gelecek? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Emekli ve memurların Ocak 2027'de alacağı zam için hesaplamalar şimdiden başladı. İşte üç ihtimale göre maaşların ulaşabileceği rakamlar...

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#1
Foto - Emekli ve memurun beklediği hesap ortaya çıktı! Ocak 2027’de kime ne kadar zam gelecek? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Milyonlarca emekli ve memurun Ocak 2027'de alacağı zam için hesaplamalar şimdiden başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden üç farklı zam senaryosunu değerlendirdi. Hesaplamalarda enflasyonun yanı sıra taban aylık düzenlemesinin de belirleyici olacağına dikkat çekildi. Nayır, Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının 6 aylık TÜFE üzerinden belirleneceğini, memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının dikkate alınacağını belirtti.

#2
Foto - Emekli ve memurun beklediği hesap ortaya çıktı! Ocak 2027’de kime ne kadar zam gelecek? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, 2026 yılında emekli maaşlarında yaşanan artışları ve Ocak 2027 dönemine ilişkin beklentileri değerlendirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026'nın ocak ayında yüzde 12,19, temmuz ayında ise yüzde 17,76 oranında zam aldı. Aynı dönemde en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Memur emeklilerinin temmuz ayında aldığı toplam zam ise yüzde 13,52 oldu. Bu artışın yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ve yüzde 6,09'luk enflasyon farkından oluştuğu belirtildi.

#3
Foto - Emekli ve memurun beklediği hesap ortaya çıktı! Ocak 2027’de kime ne kadar zam gelecek? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

En düşük memur emeklisi aylığı da 31 bin 528 TL'ye çıktı. Nayır, Ocak 2027 zammını belirleyecek Temmuz-Aralık döneminin ilk iki ayında yüzde 3,65'lik kümülatif enflasyon oluştuğunu, ağustos itibarıyla yıllık enflasyonun ise yüzde 31,51 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

#4
Foto - Emekli ve memurun beklediği hesap ortaya çıktı! Ocak 2027’de kime ne kadar zam gelecek? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, 6 aylık TÜFE üzerinden doğrudan belirleniyor. Memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı hesaba katılıyor. Nayır'ın verdiği bilgilere göre memur emeklilerinin zam hesabında 6 aylık enflasyon ile toplu sözleşme zammı birlikte değerlendiriliyor.

#5
Foto - Emekli ve memurun beklediği hesap ortaya çıktı! Ocak 2027’de kime ne kadar zam gelecek? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Enflasyonun belirlenen eşik seviyenin altında kalması halinde ise yalnızca toplu sözleşme zammı uygulanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından ise kritik başlıklardan biri taban aylık. Mevcut 23 bin 552 TL'lik alt sınırın yasa ile belirlendiğine dikkat çeken Nayır, Meclis'ten yeni bir düzenleme çıkmaması halinde kök aylığı bu seviyenin altında kalan emeklilerin fiilen daha düşük bir artışla karşılaşabileceğini belirtti.

#6
Foto - Emekli ve memurun beklediği hesap ortaya çıktı! Ocak 2027’de kime ne kadar zam gelecek? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Hürriyet'te yer alan habere göre Mert Nayır, yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden Ocak 2027 maaşlarına ilişkin üç farklı senaryo hazırladı. Bu senaryoda 6 aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor. En düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı: 25 bin 601 TL Artış: 2 bin 49 TL Memur emeklisi zam oranı: yüzde 6,67 En düşük memur emeklisi aylığı: 33 bin 631 TL

#7
Foto - Emekli ve memurun beklediği hesap ortaya çıktı! Ocak 2027’de kime ne kadar zam gelecek? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Bu tablo için eylül-aralık döneminde aylık ortalama enflasyonun yaklaşık yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşmesi gerekiyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 olması halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 9,04 seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. En düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı: 25 bin 681 TL Memur emeklisi zam oranı: yüzde 7 En düşük memur emeklisi aylığı: 33 bin 735 TL

#8
Foto - Emekli ve memurun beklediği hesap ortaya çıktı! Ocak 2027’de kime ne kadar zam gelecek? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Bu senaryoda kalan dört ay için aylık ortalama yüzde 1,27'lik enflasyon öngörülüyor. En yüksek enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 10,06 olması bekleniyor. En düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı: 25 bin 921 TL Artış: 2 bin 369 TL Memur emeklisi zam oranı: yüzde 8,01 En düşük memur emeklisi aylığı: 34 bin 53 TL Bu senaryoda aylık ortalama enflasyonun yaklaşık yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesi gerekiyor.

#9
Foto - Emekli ve memurun beklediği hesap ortaya çıktı! Ocak 2027’de kime ne kadar zam gelecek? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Üç senaryo arasındaki maaş farkının sınırlı kaldığına dikkat çeken Nayır, emeklilerin alacağı ücret açısından yalnızca enflasyonun değil, taban aylık konusunda yapılacak yasal düzenlemenin de kritik olduğunu belirtti.

#10
Foto - Emekli ve memurun beklediği hesap ortaya çıktı! Ocak 2027’de kime ne kadar zam gelecek? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

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Yorumlar

Gafletten uyan

Ne zaman ak parti oyu yükseliyor devreye hemen emeklilere zamı cüzzi miktarda göstererek adeta alay geçerek düşürüyorlar. Biliyorlarki seyyanen zammın emeklilerin kanayan yarası olduğunu bildikleri için emekmilerin tepkisini alarak unutturmuyorlar

Çarli

Geçti Borun pazarı sür Atını Niğde ye.Emekliye yapılan larin bedelini ödetecek.Arap öldükten sonra pilavı başına DÖK.12 ay sonra fırtına var KARDEŞ.Bundan sinra verseniz ne olur
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