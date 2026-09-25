Emekli ve memurun beklediği hesap ortaya çıktı! Ocak 2027’de kime ne kadar zam gelecek? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, 2026 yılında emekli maaşlarında yaşanan artışları ve Ocak 2027 dönemine ilişkin beklentileri değerlendirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026'nın ocak ayında yüzde 12,19, temmuz ayında ise yüzde 17,76 oranında zam aldı. Aynı dönemde en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Memur emeklilerinin temmuz ayında aldığı toplam zam ise yüzde 13,52 oldu. Bu artışın yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ve yüzde 6,09'luk enflasyon farkından oluştuğu belirtildi.