Beykoz’da site bazında yıkım başladı! Kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı

Beykoz Belediyesi olarak dönüşüm sürecinin hızlandırılmasının yanı sıra hak sahiplerinin mali yükünün azaltılmasına yönelik de önemli bir kolaylık sağladığını belirten Gürzel, "Kanunun sağladığı muafiyetlerin yanı sıra belediye tarafından alınan kararla, riskli yapı alanının bir buçuk katına kadar olan yeni yapı alanının yapı ruhsat harçlarından muaf tutuluyor. Özakademi Sitesi özelinde bu uygulama, yaklaşık 19 bin 500 metrekarelik yapı alanında ruhsat harcı muafiyeti anlamına geliyor" dedi. Özakademi Sitesi’nde atılan bu adımın Beykoz genelinde dönüşüm bekleyen yapılar açısından da örnek olmasını temenni eden Gürzel: "Bizim için kentsel dönüşüm; sadece eski yapıların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması değildir. Asıl mesele, komşularımızın güvenli ve sağlam yuvalarda huzurla yaşayabilmesidir" dedi. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Dr. Maliki Ejder Batur da İstanbul’un deprem gerçeğine dikkat çekerek kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini söyledi. "Deprem bölgesinde yaşadığımızın bilinciyle kötü yapı stokumuzu bir an önce iyileştirmemiz lazım" diyen Batur, kentsel dönüşümün yalnızca mevzuat düzenlemeleriyle yürütülebilecek bir süreç olmadığını; vatandaşların uzlaşmasının ve yerel yönetimlerin aktif rol üstlenmesinin önem taşıdığını ifade etti. Batur, "Eğer belediyelerimiz bu konunun içinde olmazsa, taşın altına elini koymazsa; istediğimiz mevzuatı düzenleyelim, istediğimiz yasayı çıkartalım, vatandaşlarımızın da oy birliği kararları olmazsa kolayca hayata geçirilecek iş ve işlemler değil" dedi.