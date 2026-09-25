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Beykoz’da site bazında yıkım başladı! Kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı

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Beykoz’da site bazında yıkım başladı! Kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı

İstanbul Beykoz’da site ölçeğinde vatandaşların uzlaşmasıyla hayata geçirilen ilk kentsel dönüşüm uygulaması olan Özakademi Sitesi’nde yıkım başladı.

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Foto - Beykoz’da site bazında yıkım başladı! Kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı

Beykoz’da kentsel dönüşüm sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Çiğdem Mahallesi’nde bulunan Özakademi Sitesi’nde, 6 blok ve 115 bağımsız bölümden oluşan mevcut yapıların dönüşümü için yıkım çalışmaları başladı. Beykoz’da site ölçeğinde, hak sahiplerinin uzlaşmasıyla hayata geçirilen ilk kentsel dönüşüm uygulaması olma özelliği taşıyan Özakademi Sitesi’nde mevcut yapıların yerine daha güvenli, sağlam ve modern yapıların inşa edilmesi hedefleniyor.

#2
Foto - Beykoz’da site bazında yıkım başladı! Kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı

Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürü Dr. Maliki Ejder Batur, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, yüklenici firma yetkilileri ve site sakinleri katıldı.

#3
Foto - Beykoz’da site bazında yıkım başladı! Kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı

Beykoz’da TOKİ tarafından gerçekleştirilen Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi ilçedeki ilk kentsel dönüşüm uygulaması olarak hayata geçirilirken, Çubuklu B Bölgesi’nde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları devam ediyor. Özakademi Sitesi ise bu çalışmaların ardından, site ölçeğinde vatandaşların kendi iradeleriyle yürüttüğü dönüşüm sürecinin Beykoz’daki ilk örneği olması bakımından önem taşıyor.

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Foto - Beykoz’da site bazında yıkım başladı! Kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı

Programda konuşan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sitedeki dönüşümün Beykoz açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Gürzel, "6 blok ve 115 bağımsız bölümden oluşan Özakademi Sitesi’nin dönüşümü, Beykoz’da site ölçeğinde hayata geçirilen ilk kentsel dönüşüm uygulaması olması bakımından bizim için ayrı bir önem taşıyor. Artık buradaki eski ve riskli yapıların yerini daha güvenli, daha sağlam ve daha yaşanabilir yapılar alacak" dedi. Kentsel dönüşümün özellikle uzlaşma ve bürokratik süreçleri bakımından hassasiyet gerektirdiğini vurgulayan Gürzel, Beykoz Belediyesi’nin hak sahiplerinin önünü açmak ve işlemleri hızlandırmak için süreci yakından takip ettiğini söyledi. Yaklaşık 4 ay içerisinde belediyenin sorumluluğundaki önemli aşamaların tamamlandığını belirten Gürzel, "Yapıların incelemelerini tamamladık, riskli yapı kararlarını aldık, tahliye süreçlerini gerçekleştirdik ve yıkım ruhsatlarını verdik. Komşularımızın önünü açmak ve işlemleri mümkün olduğunca hızlı sonuçlandırmak için üzerimize düşeni yaptık" ifadelerini kullandı.

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Foto - Beykoz’da site bazında yıkım başladı! Kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı

Beykoz Belediyesi olarak dönüşüm sürecinin hızlandırılmasının yanı sıra hak sahiplerinin mali yükünün azaltılmasına yönelik de önemli bir kolaylık sağladığını belirten Gürzel, "Kanunun sağladığı muafiyetlerin yanı sıra belediye tarafından alınan kararla, riskli yapı alanının bir buçuk katına kadar olan yeni yapı alanının yapı ruhsat harçlarından muaf tutuluyor. Özakademi Sitesi özelinde bu uygulama, yaklaşık 19 bin 500 metrekarelik yapı alanında ruhsat harcı muafiyeti anlamına geliyor" dedi. Özakademi Sitesi’nde atılan bu adımın Beykoz genelinde dönüşüm bekleyen yapılar açısından da örnek olmasını temenni eden Gürzel: "Bizim için kentsel dönüşüm; sadece eski yapıların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması değildir. Asıl mesele, komşularımızın güvenli ve sağlam yuvalarda huzurla yaşayabilmesidir" dedi. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Dr. Maliki Ejder Batur da İstanbul’un deprem gerçeğine dikkat çekerek kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini söyledi. "Deprem bölgesinde yaşadığımızın bilinciyle kötü yapı stokumuzu bir an önce iyileştirmemiz lazım" diyen Batur, kentsel dönüşümün yalnızca mevzuat düzenlemeleriyle yürütülebilecek bir süreç olmadığını; vatandaşların uzlaşmasının ve yerel yönetimlerin aktif rol üstlenmesinin önem taşıdığını ifade etti. Batur, "Eğer belediyelerimiz bu konunun içinde olmazsa, taşın altına elini koymazsa; istediğimiz mevzuatı düzenleyelim, istediğimiz yasayı çıkartalım, vatandaşlarımızın da oy birliği kararları olmazsa kolayca hayata geçirilecek iş ve işlemler değil" dedi.

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Foto - Beykoz’da site bazında yıkım başladı! Kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı

Konuşmasında Beykoz’daki çalışmalara da değinen Batur; Kavacık Kavşağı düzenlemesi, Beykoz Metro Projesi ile Göksu ve Riva derelerine yönelik çalışmalar üzerinden Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’e teşekkür etti. Beykoz’un yeşili, mavisi ve kendine özgü fiziki yapısıyla İstanbul’un özel ilçelerinden biri olduğunu belirten Batur, ulaşım yatırımlarının ilçenin gelişimi açısından önemine dikkat çekti. Batur, Beykoz Metro Projesi'nin ilerlemesinde Gürzel'in takibine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla projenin önünün açıldığını söyledi. Ayrıca Beykoz Belediyesi’nin ruhsat süreçleri üzerinden kentsel dönüşüme katkı sunduğunu belirterek, Özakademi Sitesi’ndeki dönüşümü bunun somut örneklerinden biri olarak gösterdi. Özakademi Sitesi Kooperatif Başkanı Erdal Uzuner ise yıllardır yaşadıkları evlerin yıkılmasının site sakinleri açısından hüzün ve sevinci bir arada yaşattığını söyledi. "Bugün çok farklı duygular içerisindeyim. Hem hüzünlüyüm hem de sevinçliyim" diyen Uzuner, eski binalarda yıllar içerisinde çok sayıda anı biriktirdiklerini belirterek, yapıların daha güvenli ve modern hale gelecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek dönüşüm sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Özakademi Sitesi’ndeki yapıların yıkım çalışmaları başlatıldı.

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