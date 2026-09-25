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Karadeniz’in dibinde dev servet bulundu! Türkiye o bölge için apar topar düğmeye bastı

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Karadeniz’in dibinde dev servet bulundu! Türkiye o bölge için apar topar düğmeye bastı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'deki ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanlarında yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda keşfedilen petrollü arazi için resmi petrol işletme ruhsatı başvurusunda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, C26 paftasındaki 56 bin 774 hektarlık dev alan için 16 Eylül'de müracaat gerçekleştirildi. Aynı kararla birlikte Tekirdağ'daki kara sahasında yer alan petrol arama ruhsatının süresi de 2028 yılına kadar uzatıldı.

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Foto - Karadeniz’in dibinde dev servet bulundu! Türkiye o bölge için apar topar düğmeye bastı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge/kıta sahanlığında sahip olduğu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü araziyle ilgili olarak petrol işletme ruhsatı almak üzere başvuruda bulundu.

#2
Foto - Karadeniz’in dibinde dev servet bulundu! Türkiye o bölge için apar topar düğmeye bastı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

#3
Foto - Karadeniz’in dibinde dev servet bulundu! Türkiye o bölge için apar topar düğmeye bastı

Kararda, TPAO'nun Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge/kıta sahanlığında sahip olduğu AR/TPO/KD/C26, C27, D26, D27 pafta no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak C26 paftasında 56 bin 774 hektarlık alanda 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 16 Eylül'de müracaat ettiği ilan edildi.

#4
Foto - Karadeniz’in dibinde dev servet bulundu! Türkiye o bölge için apar topar düğmeye bastı

Ayrıca, Tekirdağ'ın Kara bölgesinin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla TPAO'nun sahip bulunduğu AR/TPO/K/F18-d3 pafta no.lu petrol arama ruhsatının süresinin, 31 Mayıs 2026'dan 31 Mayıs 2028'e kadar uzatılmasına karar verildi.

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Foto - Karadeniz’in dibinde dev servet bulundu! Türkiye o bölge için apar topar düğmeye bastı

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