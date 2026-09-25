Karadeniz’in dibinde dev servet bulundu! Türkiye o bölge için apar topar düğmeye bastı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'deki ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanlarında yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda keşfedilen petrollü arazi için resmi petrol işletme ruhsatı başvurusunda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, C26 paftasındaki 56 bin 774 hektarlık dev alan için 16 Eylül'de müracaat gerçekleştirildi. Aynı kararla birlikte Tekirdağ'daki kara sahasında yer alan petrol arama ruhsatının süresi de 2028 yılına kadar uzatıldı.