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Türkiye kararını sürekli erteleyen Azerbaycan devi harekete geçti: Devasa hamle KAP'a bildirildi

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Türkiye kararını sürekli erteleyen Azerbaycan devi harekete geçti: Devasa hamle KAP'a bildirildi

Aliağa’daki Petkim Yarımadası’nda ikinci petrokimya tesisi kurma planını yıllardır erteleyen Azerbaycan merkezli SOCAR, yatırımla ilgili dikkat çeken yeni bir adım attı.

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Foto - Türkiye kararını sürekli erteleyen Azerbaycan devi harekete geçti: Devasa hamle KAP'a bildirildi

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Türkiye’nin tek petrokimya üreticisi olan Petkim’i 2008 yılında özelleştirmeden satın alan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Socar, Aliağa’daki yarımadada 7 milyar dolarlık yatırımla ikinci bir petrokimya tesisi kurmak için hazırlanan Master Plan kapsamında nihayet adım attı.

#2
Foto - Türkiye kararını sürekli erteleyen Azerbaycan devi harekete geçti: Devasa hamle KAP'a bildirildi

Socar, Uç Mühendislik Tasarımı ve MSFC (Mixed Feed Steam Cracker) lisansı kapsamında İtalyan Technip Energies Italy S.p.A. ile sözleşme imzaladı. Ayrıca Master Plan kapsamında kurulması planlanan polietilen ünitesine ilişkin olarak Univation Technologies LLC ile lisans sözleşmesi, polipropilen ünitesine ilişkin olarak Lummus Novolen Technology GmbH ile lisans ve mühendislik sözleşmesi imzalandı.

#3
Foto - Türkiye kararını sürekli erteleyen Azerbaycan devi harekete geçti: Devasa hamle KAP'a bildirildi

Petkim’den yapılan açıklamada, “İmzalanan sözleşmelerle birlikte Master Plan'ın FEED süreci resmi olarak başlamıştır. FEED aşaması, nihai yatırım kararı öncesindeki son mühendislik aşamasıdır. Bu sözleşmeler ve bu sözleşmelere bağlı diğer aktivitelerle birlikte FEED çalışmalarının 2027 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Proje takvimine bağlı olarak FEED süreci kapsamında Şirketimizin toplamda yaklaşık 70 milyon ABD doları yatırım harcaması yapması planlanmaktadır” denildi.

#4
Foto - Türkiye kararını sürekli erteleyen Azerbaycan devi harekete geçti: Devasa hamle KAP'a bildirildi

Petkim’den yapılan açıklamada, nihai yatırım kararının, söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek değerlendirmeler doğrultusunda verilmesinin öngörüldüğü de vurgulandı.

#5
Foto - Türkiye kararını sürekli erteleyen Azerbaycan devi harekete geçti: Devasa hamle KAP'a bildirildi

Özelleştirildiği tarihte Türkiye petrokimya talebinin yüzde 30’unu karşılayan Petkim’in üretimi şu an yurtiçi talebin sadece yüzde 10’una hitap ediyor. Petkim Master Planı’na göre etilen, polipropilen, yüksek yoğunluklu/lineer, alçak yoğunluklu polietilen üniteleri kurulacaktı. Mevcut aromatik kompleksi, ftalik anhidrit, alçak yoğunluklu polietilen üniteleri ve ütilite tesisleri modernize edilecekti. Bu yatırımlar tamamlandığı takdirde iç piyasa hammadde talebinin yüzde 20’sinin karşılanması öngörülüyordu. Yatırımın tutarı ise 7 milyar dolar olarak hesap edilmişti. Ancak Master Plan’ın hayata geçme süreci sürekli ertelenmiş, önce 2022-2023 dönemi olarak açıklanan nihai yatırım karar tarihi daha sonra 2026 sonuna, şimdi de 2027 yılına ertelenmişti.

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