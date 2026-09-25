Türkiye kararını sürekli erteleyen Azerbaycan devi harekete geçti: Devasa hamle KAP'a bildirildi

Özelleştirildiği tarihte Türkiye petrokimya talebinin yüzde 30’unu karşılayan Petkim’in üretimi şu an yurtiçi talebin sadece yüzde 10’una hitap ediyor. Petkim Master Planı’na göre etilen, polipropilen, yüksek yoğunluklu/lineer, alçak yoğunluklu polietilen üniteleri kurulacaktı. Mevcut aromatik kompleksi, ftalik anhidrit, alçak yoğunluklu polietilen üniteleri ve ütilite tesisleri modernize edilecekti. Bu yatırımlar tamamlandığı takdirde iç piyasa hammadde talebinin yüzde 20’sinin karşılanması öngörülüyordu. Yatırımın tutarı ise 7 milyar dolar olarak hesap edilmişti. Ancak Master Plan’ın hayata geçme süreci sürekli ertelenmiş, önce 2022-2023 dönemi olarak açıklanan nihai yatırım karar tarihi daha sonra 2026 sonuna, şimdi de 2027 yılına ertelenmişti.