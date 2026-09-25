Baykar aldı, koca şirket iflastan kurtuldu! Haluk Bayraktar: Bir şeyi bilmenizi isterim
Baykar'ın iflas etmek üzereyken satın aldığı Piaggio Aerospace şirketine sipariş üstüne sipariş yağarken Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
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Baykar'ın iflas etmek üzereyken satın aldığı Piaggio Aerospace şirketine sipariş üstüne sipariş yağarken Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Baykar’ın sahip olduğu uçak üreticisi Piaggio Aerospace, P.180’in ilk uçuşunun 40’ıncı yılını İtalya’nın Liguria bölgesindeki Villanova d’Albenga kampüsünde düzenlenen etkinlikle kutladı.
23 Eylül 1986’da ilk kez havalanan P.180 için gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin İtalya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, İtalyan hükümeti ve kurumlarının temsilcileri, üst düzey askeri yetkililer, yerel yöneticiler, iş ortakları ve müşteriler katıldı.
İlk uçuşundan bu yana farklı teknolojilerle geliştirilen P.180, sivil kullanımdan resmi ve özel görevlere kadar farklı alanlarda hizmet verdi. Etkinlikte, Piaggio Aerospace’in kendi deneysel uçağı ve bugüne kadar üretilen ikinci P.180’in de aralarında bulunduğu çeşitli P.180 uçakları sergilendi.
Kutlamalar kapsamında P.180’in 40 yıllık gelişim sürecinde görev alan ortaklar, operatörler ve diğer paydaşlar da onurlandırıldı.
Piaggio Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, şirketin 142 yıllık geçmişine dikkat çekerek Piaggio’nun mirasını geleceğe taşımaya kararlı olduklarını söyledi. Bayraktar, “Bir şeyi bilmenizi isterim: Bu şirketin geleceğine derinden inanıyorum. Rinaldo Piaggio, 1884 yılında bir atölye ve bir fikirle yola çıktı. Ve 142 yıl sonra, hâlâ buradayız ve kuyruğunda Piaggio yazan uçaklar hâlâ bu pistten havalanıyor. Bu, gurur duymamız gereken bir şey ve ileriye taşımakla yükümlü olduğumuz bir miras” ifadelerini kullandı.
Piaggio Aerospace CEO’su Cristian Toninelli ise P.180’in gelişiminin devam edeceğini vurgulayarak, “Kırk yılın ardından, bu artık sadece tarihi olan bir uçak değil. Bu, bir hikâyesi olan bir uçak ve o hikâye hâlâ yazılmaya devam ediyor” dedi. Toninelli, yeni teknolojilerin P.180 ailesine kazandırılacağını ve yeni nesil mühendislerin uçağın geleceğinin şekillendirilmesinde rol oynayacağını belirtti.
P.180’in 40’ıncı yıl dönümü, Piaggio Aerospace’in uçak ailesinin yeni nesli Avanti NX üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü döneme denk geldi. Avanti serisinin son evrimi olan Avanti NX, uçak sistemleri ve kabinde önemli yenilikler içeriyor. İlk Avanti NX uçaklarının satışlarının tamamlandığını açıklayan şirket, artan talep doğrultusunda P.180 üretimini önümüzdeki 10 yıl içinde kademeli olarak artırmayı planlıyor. Piaggio Aerospace’in hedefi, yıllık P.180 üretimini 30 uçağa çıkarmak.
Yıldönümü kapsamında Piaggio Aerospace’in motor bakım, onarım ve revizyonu (MRO) ile parça üretimindeki yetkinlikleri de tanıtıldı. Şirket ayrıca P.180’in geliştirme sürecine ait mühendislik çizimleri, modeller ve diğer materyallerden oluşan özel bir sergi hazırladı. P.180’in geliştirilmesinde kullanılan bazı tarihi rüzgâr tüneli modellerinin de şirketin internet sitesinde yayımlanacağı belirtildi. Piaggio Aerospace, önümüzdeki dönemde mevcut müşterilerine desteğini sürdürürken endüstriyel kapasitesini güçlendirmeyi, yeni teknolojiler geliştirmeyi ve İtalya ile diğer ülkelerde yeni işbirlikleri oluşturmayı hedefliyor. Kaynak: haberaero
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