Baykar aldı, koca şirket iflastan kurtuldu! Haluk Bayraktar: Bir şeyi bilmenizi isterim

Piaggio Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, şirketin 142 yıllık geçmişine dikkat çekerek Piaggio’nun mirasını geleceğe taşımaya kararlı olduklarını söyledi. Bayraktar, “Bir şeyi bilmenizi isterim: Bu şirketin geleceğine derinden inanıyorum. Rinaldo Piaggio, 1884 yılında bir atölye ve bir fikirle yola çıktı. Ve 142 yıl sonra, hâlâ buradayız ve kuyruğunda Piaggio yazan uçaklar hâlâ bu pistten havalanıyor. Bu, gurur duymamız gereken bir şey ve ileriye taşımakla yükümlü olduğumuz bir miras” ifadelerini kullandı.