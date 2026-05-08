Dışa bağımlılığa son: İşte Türkiye’nin kendi yazılım ve motoruyla ürettiği dev robotlar

Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, lansmanda yaptığı konuşmada 30 yıllık mühendislik ve teknoloji bilgi birikimine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “1993 yılında Türkiye’nin ilk endüstriyel robotu HSR-4 ile ilk kıvılcımı yaktığımızda bir hayalimiz vardı: Türkiye’nin kendi robotlarını yapabilmesi. Bugün Altınay Robot Grubu olarak ulaştığımız dikey entegrasyon seviyesiyle, bir robotu oluşturan tüm kritik alt sistemleri, motorundan sürücüsüne ve yazılımına kadar kendi bünyemizde tasarımlarını gerçekleştirdik ve üretimini yapıyoruz. GRASS firmamızın robotları SR40 ve SR80, Türk mühendisliğinin küresel pazarda en üst ligde rekabet edebilme gücünün ve milli üretim irademizin en büyük göstergesidir. Ülkemizin üretim hatlarındaki dışa bağımlılığı bitiriyor, sanayicimize uluslararası standartlarda, güçlü ve tamamen yerli bir çözüm ortaklığı sunuyoruz.”