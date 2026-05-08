Dışa bağımlılığa son: İşte Türkiye’nin kendi yazılım ve motoruyla ürettiği dev robotlar
Türkiye’nin teknolojik tam bağımsızlık vizyonu doğrultusunda Altınay Robot Grubu tarafından geliştirilen milli endüstriyel robotlar SR40 ve SR80, SAHA 2026 fuarında büyük bir lansmanla tanıtıldı. Motorundan yazılımına kadar tamamen yerli imkanlarla üretilen bu robotlar, otomotivden gıdaya kadar pek çok sektörde üretim hatlarındaki dışa bağımlılığı sona erdirmeyi hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı törende, Türk mühendisliğinin küresel ligde rekabet edebilecek dikey entegrasyon gücüne ulaştığı vurgulandı.