  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ağrı'nın doğl güzelliği Bahara merhaba deyip buzlara veda ediyor Cem Küçük isyan etti: Bu mantıkla ülkeyi idare edemezler Otomobil devi gemileri yaktı! 600 bin TL indirim! Dışa bağımlılığa son: İşte Türkiye’nin kendi yazılım ve motoruyla ürettiği dev robotlar Fabrika KOSGEB desteğiyle güçlendi! Ağrı Dağı eteklerinde üretim atağı Bakan resmen açıkladı! Dünya Kupası nedeniyle okullar erken kapanacak Böylesi görülmedi: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Piyasanın yarı fiyatına altın fırsatı Ekipler bu halde bulmuştu! Eski halinden eser yok! Ekonomiyi olumsuz etkileyen faktörü açıklayan Bakan Şimşek: Programımız değişmeyecek
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Dışa bağımlılığa son: İşte Türkiye’nin kendi yazılım ve motoruyla ürettiği dev robotlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dışa bağımlılığa son: İşte Türkiye’nin kendi yazılım ve motoruyla ürettiği dev robotlar

Türkiye’nin teknolojik tam bağımsızlık vizyonu doğrultusunda Altınay Robot Grubu tarafından geliştirilen milli endüstriyel robotlar SR40 ve SR80, SAHA 2026 fuarında büyük bir lansmanla tanıtıldı. Motorundan yazılımına kadar tamamen yerli imkanlarla üretilen bu robotlar, otomotivden gıdaya kadar pek çok sektörde üretim hatlarındaki dışa bağımlılığı sona erdirmeyi hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı törende, Türk mühendisliğinin küresel ligde rekabet edebilecek dikey entegrasyon gücüne ulaştığı vurgulandı.

1
#1
Foto - Dışa bağımlılığa son: İşte Türkiye’nin kendi yazılım ve motoruyla ürettiği dev robotlar

Türkiye'nin ilk endüstriyel robotunu üreten Hakan Altınay'ın vizyonunu ve 30 yıllık mühendislik birikimini geleceğe taşıyan Altınay Robot Grubu, SAHA 2026'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk sanayisinin ulaştığı teknolojik derinliği sergiledi. Tamamen milli imkanlarla geliştirilen SR40 ve SR80, Türkiye’nin teknolojik tam bağımsızlık vizyonuna eşlik edecek.

#2
Foto - Dışa bağımlılığa son: İşte Türkiye’nin kendi yazılım ve motoruyla ürettiği dev robotlar

Türkiye’nin robotik teknolojilerdeki serüveni, 1993 yılında Hakan Altınay’ın ülkemizin ilk endüstriyel robotu olan HSR-4’ü üretmesiyle başladı. Aradan geçen 30 yılı aşkın sürenin ardından bu vizyon, günümüzde Altınay Robot Grubu’nun gücü ve GRASS (Gelişmiş Robot ve Akıllı Sanayi Sistemleri) çatısı altında küresel bir teknoloji hamlesine dönüştü.

#3
Foto - Dışa bağımlılığa son: İşte Türkiye’nin kendi yazılım ve motoruyla ürettiği dev robotlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Hamle Programı” desteğiyle motorundan yazılımına, sürücüsünden mekanik tasarımına kadar tam bağımsız bir ekosistem olarak geliştirilen milli robotlar SR40 ve SR80, SAHA 2026’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın katıldığı lansmanla dünyaya duyuruldu.

#4
Foto - Dışa bağımlılığa son: İşte Türkiye’nin kendi yazılım ve motoruyla ürettiği dev robotlar

Lansmanda konuşma yapan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şu açıklamalarda bulundu: “Bu robotlar, Türk mühendisliğinin özgüvenini, emeğini ve tam bağımsızlık iradesini temsil etmektedir. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonumuz doğrultusunda, artık kendi motorunu, sürücüsünü ve yazılımını üreterek dünyaya teknoloji ihraç eden bir Türkiye mevcuttur. Bakanlık olarak Hamle Programı ile desteklediğimiz bu altyapıların, yerli sanayimizin küresel rekabetçiliğini bir üst lige çıkarmasını büyük bir gururla izliyoruz. Bu vizyona omuz veren ve teknolojiyi var eden tüm mühendislerimizi yürekten kutluyorum.”

#5
Foto - Dışa bağımlılığa son: İşte Türkiye’nin kendi yazılım ve motoruyla ürettiği dev robotlar

Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, lansmanda yaptığı konuşmada 30 yıllık mühendislik ve teknoloji bilgi birikimine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “1993 yılında Türkiye’nin ilk endüstriyel robotu HSR-4 ile ilk kıvılcımı yaktığımızda bir hayalimiz vardı: Türkiye’nin kendi robotlarını yapabilmesi. Bugün Altınay Robot Grubu olarak ulaştığımız dikey entegrasyon seviyesiyle, bir robotu oluşturan tüm kritik alt sistemleri, motorundan sürücüsüne ve yazılımına kadar kendi bünyemizde tasarımlarını gerçekleştirdik ve üretimini yapıyoruz. GRASS firmamızın robotları SR40 ve SR80, Türk mühendisliğinin küresel pazarda en üst ligde rekabet edebilme gücünün ve milli üretim irademizin en büyük göstergesidir. Ülkemizin üretim hatlarındaki dışa bağımlılığı bitiriyor, sanayicimize uluslararası standartlarda, güçlü ve tamamen yerli bir çözüm ortaklığı sunuyoruz.”

#6
Foto - Dışa bağımlılığa son: İşte Türkiye’nin kendi yazılım ve motoruyla ürettiği dev robotlar

Altınay Robot Grubu CEO’su Ömer Eren yaptığı açıklamada “GRASS ile birlikte geniş bir endüstriyel robot ailesini ve kritik alt bileşenleri sahaya sürüyoruz. Bu projeyi değerli kılan yalnızca ortaya çıkan ürünler değil, bunların ülkemizin mühendislik gücüyle geliştirilmiş yüksek katma değerli teknolojiler olmasıdır. 2030 vizyonumuz doğrultusunda, tam dikey entegrasyona sahip bu ekosistemle uluslararası alanda rekabet eden bir teknoloji markası olmayı hedefliyoruz. Lansmanını yaptığımız SR40 ve SR80 modellerimizle, endüstrinin ihtiyaç duyduğu yüksek verimliliği ve yerli destek güvencesini temin edeceğiz. Tasarımdan teste kadar gece gündüz demeden ter döken ve bu ülkenin potansiyelini gösteren çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Gürlek Türkiye'ye duyurdu: Yakında iade edilecek!
Gündem

Bakan Gürlek Türkiye'ye duyurdu: Yakında iade edilecek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek Gülistan Doku cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada; "Umut Altaş yakında iade edilecek, iadesini bekliyoruz, bence..
İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak
Dünya

İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak

ABD ve İsrail terör ittifakının İran’a saldırıları ve İran’ın bölge ülkelerdeki ABD üslerini vurmasıyla karışan Orta Doğu’da İran füzeleriyl..
O Tasmayı Sana Takarım! "Böyle Hayvanseverlik Olur mu?"
Gündem

O Tasmayı Sana Takarım! "Böyle Hayvanseverlik Olur mu?"

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başından geçen çarpıcı bir olayı anlattı. Hayvan sahiplenme ve ku..
Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmak için ilk adımı attı
Gündem

Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmak için ilk adımı attı

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan ve Gürkan Hacır ile Fatih Atik’in sunduğu programın konuğu olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündeme dair ç..
Alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı
Gündem

Alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı

Meksika'nın Los Mochis kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybetti, 12 k..
İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu
Dünya

İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu

İran medyasında yer alan iddiaya göre, İran deniz kuvvetleri Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD donanmasına ait 3 destroyeri hedef aldı. Saldırı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23